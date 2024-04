Zmarł Peter Higgs. Dlaczego jego "boska cząstka" jest tak istotna dla świata

Prawie 50 lat w poszukiwaniu "boskiej cząstki"

Jednak jak było to naukowe rozwiązanie problemów w Modelu Standardowym, było to jednak rozwiązanie czysto teoretyczne. Aby potwierdzić, że faktycznie istnieje coś takiego jak pole Higgsa, potrzeba było znaleźć dowód na istnienie cząsteczki, która przenosiła jego moc. Trzeba było znaleźć bozon Higgsa. Musiał przy tym nie mieć momentu pędu ani spinu kwantowego i rozpadać się tuż po powstaniu. Znalezienie czegoś takiego to nie lada ciężkie zadanie, biorąc pod uwagę, że warunki do zobaczenia takich cząsteczek istniały tylko na początku wszechświata.

Ta trudność sprawiła, że dla wielu znalezienie bozonu Higgsa stała się wręcz obsesją. Przez swoją nieuchwytność nawet w świecie naukowym zaczęto nazywać go "boską cząsteczką". Przez dekady świat fizyki tylko potwierdzał matematyczne założenia Petera Higgsa, Françoisa Englerta i Roberta Brouta, bez dowodu, że są one fundamentalną prawdą. Szansa pojawiła się, wraz z dostępem specjalnych akceleratorów, które poprzez zderzanie cząsteczek mogły zakłócać pole Higgsa i przez to znajdować jego cząsteczki.

Przełomowy był w tym Wielki Zderzacz Hadronów. 4 lipca 2012 roku naukowcy z zespołów ATLAS i CMS podczas jednego zderzenia protonów, znaleźli w ich rozpadzie dziwną cząsteczkę. I to właśnie ona odpowiadała wszystkim założeniom teoretycznym Higgsa z 1964 roku. W 2013 roku ostatecznie potwierdzono, że cząsteczka, którą wykrył Wielki Zderzacz Hadronów to naprawdę bozon Higgsa. Dlatego też tego samego roku Peter Higgs, François Englert oraz honorowo zmarły już Roberta Brout otrzymali nagrodę Nobla z Fizyki. Właśnie dlatego, że prawie 50 lat wcześniej odkryli założenia "boskiej cząsteczki".

Peter Higgs połączył ze sobą cały wszechświat

Hipoteza pola Higgsa i bozonu Higgsa pozwoliło zrozumieć, skąd bierze się masa cząsteczek. Na nich dziś opiera się zrozumienie fizyki cząstek elementarnych we wszechświecie. Na dziś, gdyż pogoń za "boską cząsteczką" sprawiła, że jak jednakowo poszerzyła się nasza wiedza o świecie, otworzyły się nowe bramy nauki. Bozon Higgsa to do dziś element niezwykle enigmatyczny, który skrywa wiele tajemnic.



Peter Higgs za swojego życia pomógł postawić kolejny krok w badaniach nad fizyką cząstek elementarnych, która daje wiele możliwości i może wpłynąć na nasze życie. Z tego segmentu fizyki korzysta m.in. opieka zdrowotna, gdzie technologie potrzebne w akceleratorach cząsteczek są wykorzystywane w leczeniu raka podczas terapii hadronowej i radioterapii elektronowej. Obok medycyny, technologie wyszukujące elementarne cząsteczki mogą być wykorzystywane do monitorowania promieniowania w przestrzeni kosmicznej w celu ochrony sprzętu i zapewnieniu bezpieczeństwa astronautów lub do wychwytywania zmian w zanieczyszczeniu powietrza.

Pęd za poznaniem tajemnic fizyki cząstek elementarnych napędza inne dziedziny nauki i technologii. Kto wie, co pozwoli nam zdobyć rozwiązanie wszystkich tajemnic bozonu Higgsa, nad którymi naukowcy głowią się od 2012 roku. Pewne jest, że nie byłoby to możliwe dzięki zmarłemu Peterowi Higgsowi, który był jednym z tych, który rozpoczął pościg za "boską cząstką".