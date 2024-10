Zmieniają ludzi w kryształy i wysyłają na Księżyc

Naukowcy w Wielkiej Brytanii zapisali cały ludzki genom na "krysztale pamięci 5D" w nadziei, że w przyszłości będzie można go wykorzystać jako wzór do uratowania ludzkości przed zagładą. Badacze chwalą się, że kryształ z Centrum Badań Optoelektronicznych Uniwersytetu w Southampton może posłużyć również do stworzenia rejestru gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Tymczasem amerykańska firma Space Crystals LLC chce wykorzystać potęgę tej technologii w służbie ludzkości. Jej przedstawiciele ogłosili, że mają zamiar pozwolić wszystkim chętnym osiągnąć namiastkę nieśmiertelności za pomocą swojego wynalazku. Nie będą to zwykłe kryształy występujące na Ziemi, tylko wyjątkowe, specjalnie przygotowane na życzenie klientów. Cały proces jest dość skomplikowany i przez to magiczny.