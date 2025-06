Oficjalne otwarcie giganta. Gdański port przyjmie największe statki świata

Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. to największy polski terminal kontenerowy i jedyny terminal głębokowodny na Bałtyku. Przypływają tu największe statki na świecie, a dzięki rozwiniętej infrastrukturze drogowej i kolejowej importowane towary mogą być transportowane dalej w kierunku Czech, Słowacji, Ukrainy czy Węgier.

W momencie otwarcia, 15 lat temu Baltic Hub posiadał jedno głębokowodne nabrzeże o rocznej zdolności przeładunkowej na poziomie 500 000 TEU. TEU (ang. twenty-foot equivalent unit) jest jednostką pojemności używaną często w odniesieniu do portów i statków. Jest równoważna z objętością kontenera o długości 20 stóp (6,1 m). Do dzisiaj funkcjonowały dwa głębokowodne nabrzeża o łącznej długości 1,3 km, 14 suwnicami bramowymi STS (Ship-to-Shore) o rocznej przepustowości 2,7 mln TEU (w 2023 r.Baltic Hub obsłużył 2,05 miliona TEU).

Teraz Baltic Hub dysponuje ponad 124 hektarami powierzchni, około 2,1 głębokowodnego nabrzeża, 21 suwnicami STS i 74 suwnicami placowymi (RMG i RTG). Jest też największym j najgłębszym terminalem kontenerowym na Bałtyku i jedynym w regionie, który przyjmuje największe statki kontenerowe świata (ULCV) o pojemności sięgającej nawet ponad 24 tys. TEU. Do Baltic Hub przypływają największe statki na świecie wyruszające z Azji.

Pierwsze cztery suwnice STS zostały dostarczone do Baltic Hub w październiku 2024 roku. Druga dostawa zakończyła się w marcu 2025 roku.

Nowe suwnice STS mają możliwość obsługi największych statków kontenerowych na świecie. Są większe i wyższe niż dotychczasowe, które już pracują na terminalu. Każdy z dźwigów waży prawie 2 tys. ton i ma ponad 96 m wysokości (z podniesionym wysięgnikiem 140 m). Są w stanie podnieść 65-tonowe kontenery na wysokość 55 metrów i wynieść go na pokład statku na długość 74 metrów, co daje 26 rzędów kontenerów.