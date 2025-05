Na Rosję w wyniku ataku na Ukrainę nałożono liczne sankcje, które miały m.in. utrudnić handel międzynarodowy. Mimo to Moskwa od 2022 r. zarobiła mnóstwo pieniędzy z eksportu paliw kopalnych. Stało się to możliwe za sprawą tzw. floty cieni, która obecnie składa się z setek tankowców.

Rosyjska flota cieni jest budowana od kilku lat. W ten sposób Moskwa stworzyła alternatywną flotę tankowców , co miało umożliwić obchodzenie sankcji nałożonych przez liczne kraje. Jak to zrobiono?

Rosyjska flota cieni to ponad 1000 statków

Z danych udostępnionych pod koniec 2024 r. wynika, że rosyjska flota cieni liczyła już ponad 1000 statków . To około 17 proc. floty tankowców na całym świecie . Głównym przeznaczeniem tych statków jest eksport ropy, ale nie tylko. Coraz częściej wykorzystuje się je także do innych celów.

Flota cieni jest coraz częściej używana do sabotowania podmorskiej infrastruktury. Do takich epizodów dochodziło już także na Bałtyku. W środę 21 maja zauważono kolejną jednostkę, która wykonywała podejrzane manewry w pobliżu kabla energetycznego łączącego Polskę ze Szwecją. Polskie wojsko podjęło interwencję i statek został skierowany do jednego z rosyjskich portów.