Spis treści: 01 Co to zaćmienie Księżyca?

02 Kiedy kolejne zaćmienie Księżyca?

03 Kiedy zaćmienie Księżyca w Polsce?

Co to zaćmienie Księżyca?

Zaćmienie Księżyca to zjawisko, które zachodzi, podczas gdy Ziemia znajduje się między Słońcem, a swoim naturalnym satelitą. W tych właśnie okolicznościach rzuca ona cień na Księżyc, powodując jego zaćmienie. Mechanizm zjawiska okazuje się być zatem zgoła inny od tego, który odpowiada za powstawanie zaćmienia Słońca.

Wyróżniamy trzy rodzaje zaćmienia Księżyca:

całkowite

częściowe

półcieniowe

Aby zrozumieć zależności, które stoją za ich powstawaniem, należy uświadomić sobie, że Ziemia rzuca w kosmos dwa rodzaje cienia: cień oraz półcień. Kiedy Księżyc znajdzie się w półcieniu Ziemi, dochodzi do zaćmienia półcieniowego. Jest ono subtelne i niemal niezauważalne.

Jeśli natomiast zanurzy się do cienia, rozpoczyna się najbardziej spektakularna część zaćmienia Księżyca. Jeśli to zanurzenie jest częściowe, to mamy do czynienia z częściowym zaćmieniem Księżyca, a w przypadku całkowitego zanurzenia z całkowitym zaćmieniem naturalnego satelity Ziemi.

Kiedy kolejne zaćmienie Księżyca?

Kolejne zaćmienie Księżyca odbędzie się 7-8 listopada 2022 roku. Swoim zasięgiem obejmie obszary, w których panowała będzie noc. Najlepsze warunki do obserwacji będą mieli mieszkańcy zachodniej części Ameryki Północnej, wschodniej części Azji, Australii oraz Nowej Zelandii. Zjawisko nie będzie widoczne w Polsce ze względu na panujący dzień.

Wydarzenie z pewnością będzie transmitowane w internecie. Warto zatem wiedzieć, że wszystko rozpocznie się od półcieniowego zaćmienia Księżyca o godzinie 9:02 czasu polskiego. Potem o 10:09 rozpocznie się faza częściowa. Pełne zaćmienie potrwa od 11:16 do 12:41, a około 15:00 całe zjawisko odejdzie w zapomnienie.

Kiedy zaćmienie Księżyca w Polsce?

W najbliższych latach odbędzie się kilka zaćmień Księżyca, które będziemy mogli oglądać z Polski. Niestety większość to będą zaćmienia półcieniowe. Pierwsze z nich odbędzie się 5 maja 2023 roku. Kolejne wydarzy się już 28 października 2023 roku i będzie miało charakter częściowego zaćmienia Księżyca.

Najbliższe całkowite zaćmienie Księżyca widoczne z Polski odbędzie się dopiero 7-8 września 2025 roku i nie zaobserwujemy go w całości. Podczas wschodu Księżyca, tarcza naturalnego satelity Ziemi będzie już niemal w całości zaćmiona. Początek fazy całkowitego zaćmienia Księżyca rozpocznie się, gdy będzie on nisko nad horyzontem i potrwa do 20:52. Jeśli pogoda dopisze, to zjawisko będzie widoczne gołym okiem.