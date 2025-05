11 cyfr ważnych dla każdego Polaka. Jak rozszyfrować PESEL?

PESEL to coś więcej niż tylko numer identyfikacyjny. Podajemy go niemal automatycznie – u lekarza, w aptece, w urzędzie czy banku. Często robimy to bezrefleksyjnie, nie zdając sobie sprawy, że ten niepozorny kod kryje w sobie wiele informacji. Ile cyfr ma PESEL, co one oznaczają i jak go czytać?