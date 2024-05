422 535 474. Tym numerem ochronisz się przed utratą danych z mObywatela

Jednym z pytań najczęściej zadawanych przez użytkowników rządowej aplikacji było: co się stanie jeśli zgubię telefon z aplikacją mObywatel? Profil mObywatela 2.0 w serwisie X postanowił rozwiać wątpliwości zainteresowanych i poinformował o możliwości zablokowania dostępu do wrażliwych danych w przypadku utraty telefonu. Wykonanie takiej blokady odbiera wszelkim niepowołanym osobom dostęp do dokumentów i danych znajdujących się na koncie.

Istnieją dwa sposoby na zablokowanie mObywatela

Okazuje się, że są dwa sposoby na zrealizowanie blokady. Pierwszym z nich jest ponowna aktywacja aplikacji na innym smartfonie, aplikacja automatycznie przestaje wtedy działać na starym telefonie. Nie jest to jednak zawsze możliwe w szybki sposób, przygotowano więc rozwiązanie, które gwarantuje bezproblemowe i błyskawiczne założenie blokady.

Mowa o możliwości wykonania telefonu na numer 422 535 474. Jest to infolinia dla użytkowników aplikacji mObywatel. Konsultant odbierze zgłoszenie i natychmiast zablokuje dostęp do aplikacji na zgłoszonym urządzeniu. Oznacza to, że nawet jeśli złodziej będzie próbował włamać się na telefon, twoje dane pozostaną w pełni bezpieczne. Jest to możliwe dlatego, że mechanizm blokady działa niezależnie od metod zabezpieczeń telefonu, uniemożliwiając dostęp do aplikacji nawet po ich pokonaniu.

Jeśli jesteś użytkownikiem aplikacji mObywatel to warto zapisać w widocznym miejscu numer 422 535 474 (polecamy notes lub karteczki samoprzylepne). Może to pomóc znacznie ograniczyć stres i obawy w sytuacji kiedy utracisz smartfon w niewyjaśnionych okolicznościach. Pamiętaj, że szybka reakcja jest w takiej sytuacji kluczowa i pozwala uchronić się przed wyciekiem wrażliwych danych.

Walcz z phishingiem i zapisz też numer 8080

8080 to uruchomiony niedawno nowy numer alarmowy. Jego działanie jest jednak nieco inne i opiera się na przesyłaniu na niego wiadomości SMS z podejrzeniem oszustwa. Wiadomości te są następnie sprawdzane przez zespół ekspertów CERT Polska, który chce w ten sposób stworzyć bazę danych zawierającą numery i wzorce wiadomości. Ma to znacznie ograniczyć liczbę docierających do użytkowników SMS-ów phishingowych, które śmiało można nazwać współczesną plagą.