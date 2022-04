Chiński gigant jako jeden z pierwszych z tego kraju zawiesza działalność w Rosji

Wiktor Piech Bezpieczeństwo

Największy na świecie producent dronów konsumenckich i przemysłowych, chiński DJI Technology Co Ltd, ogłosił, że tymczasowo zawiesza swoją działalność w Rosji i w Ukrainie. Jest to pierwsza duża firma z Chin, która wstrzymała sprzedaż do Rosji od czasu inwazji tego kraju na Ukrainę.

Zdjęcie Chiński gigant nie będzie już sprzedawać swoich dronów w Rosji / 123RF/PICSEL