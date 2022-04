Pierwszą osobą zarażoną szczepem H3N8 ptasiej grypy jest 4-letni chłopiec z prowincji Henan, u którego odnotowano gorączkę, bóle mięśniowe i inne typowe objawy grypowe 5 kwietnia. Dopiero teraz udało się potwierdzić, jakim wirusem został zarażony (początkowo sugerowano SARS-CoV-2).

Jak poinformowała Narodowa Komisja Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej, chłopiec zaraził się wirusem prawdopodobnie poprzez kontakt z kurczakami i wronami hodowanymi w jego domu. Na ten moment nie stwierdzono przypadków transmisji wirusa między ludźmi.

Wstępna ocena chińskich naukowców wykazała, że H3N8 na ten moment nie jest zdolny do skutecznego zarażania ludzi, a ryzyko epidemii na dużą skalę jest niskie. Nie można jednak wykluczyć takiej ewentualności w przyszłości, bo wirus będzie mutował we własnym tempie.

Warto pamiętać, że w Chinach występuje wiele różnych szczepów ptasiej grypy, a niektóre z nich sporadycznie zarażają ludzi, zwykle pracujących przy drobiu. W ubiegłym roku odnotowano pierwsze na świecie zakażenie człowieka ptasią grypą H10N3.

Państwo Środka jest miejscem, w którym ptasia grypa pojawia się stosunkowo często, a to ze względu na duże populacje zarówno hodowlanych, jak i dzikich ptaków wielu gatunków. To stwarza idealne środowisko do mieszania się i mutacji ptasich wirusów.

Ptasia grypa kolejną pandemią?

Niektórzy naukowcy twierdzą, że pandemia ptasiej grypy jest już na horyzoncie. H3N8 to kolejny szczep ptasiej grypy krążący wśród ludzi. Niedawno głośno było o H5N8, który został zidentyfikowany dziesiątki lat temu, ale seria pojawiających się i trwających ognisk H5N8 w populacjach ptaków w dziesiątkach krajów w 2020 r. doprowadziła do śmierci lub uboju milionów zwierząt na całym świecie.

Podczas gdy najbardziej narażonymi zwierzętami na H5N8 są różnego rodzaju ptaki (w tym hodowlane kurczaki i kaczki), odnotowano także przypadki zachorowań ludzi. Ognisko ptasiej grypy w Rosji w grudniu 2020 r. objęło pracowników zatrudnionych przy hodowli drobiu, a siedem osób na farmie w południowej Rosji wykazało objawy zakażenia. W większości ubiegłorocznych ognisk, klad H5N8 zwany 2.3.4 stał się dominującym patogenem na całym świecie. Po raz pierwszy zaobserwowano go na chińskim targowisku w 2010 roku.

"Klad 2.3.4 H5 AIV, szczególnie podtyp H5N8, wyraźnie wykazuje skłonność do szybkiego globalnego rozprzestrzeniania się wśród ptaków wędrownych" - piszą naukowcy, zauważając, że wirusy te wykazują również dowody ciągłej ewolucji.

Jednocześnie badania wykazały, że wirusy kladu 2.3.4 wykazują szczególne przystosowania do wiązania się z komórkami, które mogą stanowić większe ryzyko dla przenoszenia się na ludzi, w tym potencjalnie przenoszenia się z człowieka na człowieka. Niewykluczone, że H3N8 taką zdolność już nabył, a pojawienie się epidemii u ludzi jest tylko kwestią czasu.