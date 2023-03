Jak donosi Bulgarianmilitary już pod koniec ubiegłego roku pierwsza dostawa wysoko wzbogaconego uranu z Rosji dotarła do Chin. Według oficjalnych informacji przetransportowanych 25 ton uranu jest przeznaczonych dla chińskiego reaktora CFR-600.

Bloomberg, powołując się na swoich ekspertów, twierdzi, że reaktor ten może służyć do produkowania do 50 głowic jądrowych rocznie. Pekin może pozyskiwać pluton z zużytego paliwa jądrowego do produkcji broni. Z kolei szybkie rozwinięcie technologiczne wspomnianego systemu niepokoi USA. Jak twierdzą specjaliści, Chiny mogą wyprodukować nawet do 700 głowic jądrowych do końca 2027 roku. Według tych szacunków chińskie wojsko w 2035 roku będzie w posiadaniu 1500 głowic.

W 2019 roku Państwo Środka podpisało umowę na dostarczanie paliwa jądrowego przez rosyjską firmę TVEL, która jest spółką zależną Rosatomu (Rosyjska Państwowa Korporacja Energii Jądrowej).