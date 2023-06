Darmowe loty Ryanairem? Oszuści tylko czekają, aż się złapiesz

Któż by nie chciał przez 6 miesięcy latać niemal za darmo? Oszuści wiedzą, że mało kto przejdzie obok tego obojętnie. Wykorzystują znaną firmę obsługującą loty, a także fakt, że jest coraz cieplej i aż prosi się o wyjazd na wakacje. Kusząca oferta jest umieszczona na profilu na Facebooku. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie z Ryanairem można latać jeszcze taniej niż zazwyczaj. Jeżeli jednak będziemy chcieli zgłębić temat, dzieje się coś dziwnego... Sprawdź, jak nie dać się oszukać.

Zdjęcie Choć proponowana przez oszustów oferta brzmi bardzo atrakcyjnie... Jest tylko oszustwem / Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images / Getty Images