Elon Musk na pomoc Polsce. Powodziowe Starlinki już działają

Czym jest Starlink? Jak działa internet satelitarny?

Starlink jest internetem satelitarnym, co oznacza, że dane od dostawcy internetu za pomocą anten przekazywane są do umieszczonego na orbicie satelity, który następnie przesyła je dalej, do znajdujących się na Ziemi terminali (kolejne anteny), skąd za pomocą modemów/routerów trafiają do urządzeń w naszych domach. I choć na pierwszy rzut oka wygląda to na bardzo skomplikowaną technologię, to dla końcowego użytkownika taki dostęp do internetu nie różni się zbyt od klasycznego.

Dostawca internetu satelitarnego dostarcza antenę, którą montujemy np. na dachu domu, a także modem/router, który odbiera od niej sygnał i rozprowadza go do naszych urządzeń - od tego momentu korzystamy z sieci dokładnie tak samo jak w przypadku innych rozwiązań internetowych. To właśnie takie gotowe terminale (zestawy anten, okablowania i routerów Wi-Fi) do obsługi internetu satelitarnego Starlink trafiły do Ukrainy na początku rosyjskiej inwazji do Ukrainy, pozwalając jej koordynować i prowadzić działania obronne.