Spis treści: 01 Co to jest ewakuacja?

02 Jakie są rodzaje ewakuacji?

03 Jak przeprowadzić ewakuację?

04 Co ze sobą zabrać podczas ewakuacji?

Ewakuacja może zostać zarządzona z różnych powodów. Przemieszczenie ludności, a także zwierząt i mienia organizuje się np. ze względu na pożar, z powodu identyfikacji niewybuchów, czy w przypadku zagrożenia powodzią.

Jakie są rodzaje ewakuacji, jak się ją przeprowadza i co zabrać z domu w przypadku jej wystąpienia?

Co to jest ewakuacja?

Ewakuacja to zorganizowane przemieszczenie ludzi z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na obszar bezpieczny. Niekiedy ewakuacja przeprowadzana jest wraz z dobytkiem, w innych przypadkach konieczne jest ograniczenie zabieranego mienia.

Reklama

- Ewakuacja może być zarówno działaniem na stosunkowo niewielką skalę, czyli na przykład wyprowadzenie ludzi z pojedynczego budynku zagrożonego pożarem, jak również może stanowić dużą i złożoną akcję logistyczną, jak w przypadku terenów zagrożonych przez nieprzyjaciela podczas działań wojennych, lub obszarów dotkniętych żywiołem (np. podczas powodzi) - wyjaśnia gov.pl.

Ewakuacja zorganizowana obejmuje realizację przemieszczenia ludności oraz np. zwierząt i mienia pod przewodnictwem wyspecjalizowanych służb, natomiast samoewakuacja dotyczy polegania na własnych możliwościach.

Zdjęcie Zorganizowana ewakuacja obejmuje wsparcie wyspecjalizowanych służb. / Polsat News

Jakie są rodzaje ewakuacji?

W ujęciu ogólnym rozróżnia się dwa rodzaje ewakuacji: planową oraz doraźną.

Ewakuacja planowa to taka, która została wcześniej opracowana i jest realizowana zgodnie z przygotowanym planem. Ewakuacja doraźna stanowi natomiast natychmiastowe przeniesienie ludności z miejsc, w których wystąpiło nagłe bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia.

Ponadto gov.pl zaznacza, że wyszczególnia się trzy stopnie ewakuacji.

Ewakuacja I stopnia polega na niezwłocznej relokacji do strefy bezpiecznej z miejsca wystąpienia nagłego, nieprzewidzianego zagrożenia. Ewakuacja II stopnia dotyczy działań prowadzonych zgodnie z wcześniej przygotowanym planem przemieszczenia ludności. Organizuje się ją w przypadku odnotowania symptomów ewentualnego zagrożenia (np. w przypadku stref zalewowych lub uszkodzenia albo awarii obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie). Ewakuacja III stopnia dotyczy przemieszczenia ludności, zwierząt i mienia z uprzednio przygotowanym planem podczas stanu podwyższenia gotowości obronnej państwa.

Ewakuację I i II stopnia realizuje się na polecenie wójta/burmistrza/prezydenta miasta, starosty lub wojewody. O ewakuacji III stopnia decydują organy obrony cywilnej lub organy wojskowe.

Jak przeprowadzić ewakuację?

Działania prewencyjne grają kluczową rolę w eliminowaniu lub zmniejszaniu możliwych szkód związanych z zagrożeniami, zaznacza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak się przygotować?

W przypadku odgórnego zarządzenia ewakuacji należy słuchać komunikatów i postępować zgodnie z zaleceniami służb i władz lokalnych. Przykładowo, w przypadku zagrożenia powodziowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, by na bieżąco śledzić także prognozy, komunikaty i ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie Warto wiedzieć, jak postępować w przypadku różnych zagrożeń, np. powodzi. / gov.pl / materiał zewnętrzny

W przypadku samoewakuacji należy zachować spokój, porozumieć się z bliskimi na temat planowanych działań, dowiedzieć się, którędy bezpiecznie opuszczać miejsce zagrożenia (w budynkach wywieszane są plany dróg ewakuacyjnych, są też np. drabinki ewakuacyjne) i dokąd się udać oraz zrewidować posiadane możliwości ewakuacyjne (np. transportowe). Niezależnie od zagrożenia, warto mieć przygotowany plecak ewakuacyjny.

Co ze sobą zabrać podczas ewakuacji?

Co warto zabrać z domu w przypadku ewakuacji? Przede wszystkim niezbędne dokumenty, leki, telefon, wodę pitną oraz żywność na 2 dni. Warto być przygotowanym wcześniej i mieć uszykowany plecak ucieczkowy, do którego trafi więcej przydatnych przedmiotów. Z pomocą przychodzi tu poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, gdzie znajdziemy listę przedmiotów, które zaleca się spakować do plecaka ewakuacyjnego:

radio na baterie + baterie,

latarka + baterie,

telefon + ładowarka, powerbank,

dokumenty + pendrive z dokumentami,

gotówka,

zapalniczka/zapałki,

maski oddechowe/ochronne,

mapa z lokalnymi drogami,

kompas, busola, GPS,

otwieracz do puszek,

posiłki na 2 dni,

ołówek i notes,

nóż i komplet sztućców,

kurtka przeciwdeszczowa,

apteczka ratunkowa i przyjmowane leki,

śpiwór,

worki na śmieci,

ubranie na zmianę,

mydło, żel do dezynfekcji,

kombinerki, łom, narzędzie wielofunkcyjne,

butelkę filtrującą z nowym filtrem,

gumy, sznurki, opaska zaciskowa.