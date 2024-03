Fałszywy prokurator, CBA i policja. CBZC rozbiło gang oszustów

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w ostatnim czasie ma na swoim koncie coraz więcej sukcesów. Niedawno wspominaliśmy wam o gangach, które udało się rozbić funkcjonariuszom tej jednostki. Wśród nich była zorganizowana grupa przestępcza składająca się z ponad 20 osób, która okradła Polaków na ponad 2,5 mln zł. Teraz CBZC udało się aresztować członków kolejnego gangu.

Oszuści podszywali się pod prokuraturę, CBA, policję i CBŚP

Nowy gang został rozbity przez funkcjonariuszy Wydziału w Kielcach CBZC i było następstwem śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach. Łącznie udało się zatrzymać pięć osób, z których troje oskarżonych osadzono w areszcie tymczasowym na okres 3 miesięcy. Na taki krok zdecydowano się w ramach środka zapobiegawczego.

Oszuści zatrzymani przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości okradli ofiary na łączną kwotę ponad 2,7 mln zł. W tym celu członkowie szajki podszywali się pod prokuraturę oraz funkcjonariuszy policji, CBA i CBŚP. Następnie zwodzili poszkodowanych poprzez próby wmawiania im, że pieniądze zgromadzone na ich rachunkach bankowych są zagrożone. Dlatego podawali własne, na które należało przelać oszczędności w celu zabezpieczenia.

Jak nietrudno się domyślić, była to zwykła kradzież i pieniądze ofiar nie były w ten sposób zabezpieczane. Po prostu wpadały w ręce oszustów.

Funkcjonariusze CBZC znaleźli mnóstwo dowodów

W wyniku przeszukania mieszkań przestępców funkcjonariuszom CBZC udało się zabezpieczyć mnóstwo dowodów, które zostaną wykorzystane w roli materiałów dowodowych. Są to m.in. karty SIM, gotówka, sprzęt komputerowy oraz elektroniczne nośniki danych. Zostaną one dokładniej zbadane, bo z pewnością znajdują się tam różne informacje związane z procederem, do którego dopuścili się zatrzymani.

Zdjęcie Funkcjonariusze CBZC zabezpieczyli mnóstwo materiałów dowodowych. / CBZC / materiały prasowe

Przestępcy usłyszeli już zarzuty od prokuratury. Obejmują one oszustwa metodą podszywania się pod funkcjonariuszy policji, CBŚP, CBA i prokuratury, działając w zorganizowanej grupie przestępczej tj. czyn z art. 258 kk., art. 286 kk., art. 299 kk. CBZC w komunikacie dodaje, że sprawa jest rozwojowa, a to oznacza, że postępowanie jest nadal w toku.