Jak ważna jest logistyka na polu bitwy?

Nadrzędnym celem logistyki wojskowej jest utrzymywanie zdolności armii i sprzętu do stałego prowadzenia działań poprzez dostarczanie na bieżąco środków i zapasów, które zapewniają toczenie walk i są niezbędne do przeżycia.

Inaczej ujmując, założeniem logistyki jest określenie niezbędnych potrzeb i ich rozmiaru na polu bitwy i w innych strategicznych obszarach. Kolejnym krokiem jest przenoszenie, magazynowanie i powiększanie zapasów środków, w tym sprzętu wojskowego, sprzętu medycznego, a także osób.

Dostarczenie amunicji, broni, czy leków (również jedzenia) w odpowiednim czasie i liczbie może być gwarancją sukcesu danej armii. Kolejnym aspektem jest ewakuacja ludności cywilnej, rannych żołnierzy oraz uszkodzonego sprzętu wojskowego (by następnie go naprawić).

Zapewnienie stałych dróg zaopatrzeniowych (lądowych i/lub powietrznych) ma na celu utrzymanie w stałej i pełnej gotowości bojowej armii. Nie można pozwolić, by na linii frontu zabrakło odpowiedniego sprzętu, czy amunicji, gdyż są to podstawowe elementy utrzymania pozycji. W przypadku długotrwałego braku jednego z tych elementów linia frontu mogłaby zostać przełamana, doprowadzając do zdobycia przewagi przez wroga, który mógłby w dalszych krokach otoczyć naszą armię w sąsiednich obszarach.

Ponadto dobrze funkcjonujące drogi zaopatrzeniowe są niezbędne w przeprowadzaniu kontrofensyw, gdzie liczy się szybkość, taktyka i siła uderzenia, zatem wojsko powinno być wspierane przez całą sieć logistyczną. Podstawową zasadą logistyki cywilnej jest dążenie do maksymalizacji efektu przy jak najniższych kosztach. Jednakże w przypadku logistyki wojskowej często sam efekt końcowy jest ważniejszy.

Zabezpieczenie logistyczne armii związane jest z zaopatrzeniem obejmującym zapasy bojowe i materiałowe, czy technikę wojskową. W ich skład wchodzą m.in. usługi transportowe, przeładunkowe, medyczne i techniczne. Ich zadaniem jest utrzymywanie pełnej gotowości i zdolności do wykorzystania środków bojowych, przywracanie ich zdatności oraz zapewnienie właściwego stanu zdrowia i kondycji żołnierzy.

