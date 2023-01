Ukraina nie otrzymała jeszcze żadnych oficjalnych zapewnień dotyczących dostarczenia nowoczesnych zachodnich myśliwców. Jednakże według The Drive nie przeszkadza to Kijowowi w modernizacji swoich lotnisk, by spełnić wymagania. Media donoszą, że Zachód może w najbliższym czasie wysłać do naszego wschodniego sąsiada samoloty bojowe Mirage, Rafale, lub nawet F-16.

Integracja ukraińskich sił powietrznych z myśliwcami wymagałaby szkolenia pilotów i konserwatorów oraz modernizacji lotnisk, które miałyby zapewnić im bezpieczeństwo działania.

Jak powiedział płk Jurij Ignat, rzecznik ukraińskich sił powietrznych: - Musimy przygotować infrastrukturę lotnisk, aby piloci mogli bezpiecznie lądować na pasach startowych. Prace trwają w różnych regionach Ukrainy przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Obrony i innych agencji rządowych.

Ignat zaznacza, że z powodu ciągłego niebezpieczeństwa ze strony rosyjskich ostrzałów rakietowych i dronów kamikaze, praca nad modernizacją sieci lotnisk nie może być wykonywana "tak dobrze, jak można było to zrobić w czasie pokoju". Ukraińskie siły powietrzne nie podały liczby lotnisk i w których regionach Ukrainy przeprowadzane są wspomniane modernizacje.

Według The Drive w ramach ulepszeń wykonywane są prace nad poprawieniem jakości obszarów operacyjnych i potencjalnym wydłużeniem pasów startowych. Większość zachodnich maszyn "jest stworzona do działania na znacznie bardziej nieskazitelnych powierzchniach".

Jak stwierdził Ignat: - F-16 jest jednym z najpopularniejszych modeli na całym świecie i byłby najlepszym kandydatem dla ukraińskich Sił Powietrznych, aby stać się podstawowym wielozadaniowym samolotem stałopłatowym.

Eksperci zaznaczają, że szkolenie pilotów w obsłudze F-16 będzie łatwiejsze, także pozyskiwanie samolotów tego typu i wprowadzanie ich do służby będzie zdecydowanie szybsze i skuteczniejsze, aniżeli innych typów myśliwców. Ponadto utrzymywanie tych maszyn ma być mniej problematyczne. Zachodni sojusznicy Ukrainy do tej pory niechętnie odnosili się do przekazania nowoczesnych samolotów bojowych Ukrainie - mogłoby to zaostrzyć konflikt na linii NATO-Rosja. Ponadto istnieją obawy związane ze szkoleniem pilotów, konserwacją i utrzymaniem maszyn w Ukrainie. Jednakże zarówno zachodnie, jak i ukraińskie media coraz głośniej spekulują, że przekazanie F-16 Kijowowi jest tylko kwestią czasu.