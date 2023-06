Nieprawidłowy numer domu? Poczta Polska nie pisze tych SMS-ów

Dostałem podejrzanego SMS-a od Poczty Polskiej. Co robić?

Jeżeli na nasz telefon trafiła podobna wiadomość, najlepiej będzie ją zignorować. Nadawcę można zablokować, jednak zanim to zrobimy, warto też zgłosić próbę oszustwa do zespołu CERT Polska. Aby to zrobić, musimy przekazać SMS-a w niezmienionej formie na numer 799 448 084.