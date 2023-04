Norwegowie szkolą Ukraińców na polskich poligonach. Znamy szczegóły

Wiktor Piech Bezpieczeństwo

Na polskich poligonach norwescy instruktorzy szkolą ukraińskich żołnierzy w obsłudze opancerzonego pojazdu inżynieryjnego M189 Ingeniørpanservogn. Co to jest za sprzęt i dlaczego jest on tak ważny na linii frontu?

Zdjęcie Na polskich poligonach Ukraińcy szkolą się z obsługi opancerzonego sprzętu inżynieryjnego / Twitter: Mil.in.ue credit Ministerstwo Obrony Norwegii / 123RF/PICSEL