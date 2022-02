Polski rząd wprowadza w całym kraju alarm ALFA-CRP

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło wprowadzenie na terenie całego kraju pierwszego stopnia alarmu ALFA-CRP, który obowiązuje od wtorku 15 lutego, od godziny 23:59, do poniedziałku 28 lutego 2022 roku, do godziny 23:59. Jest to alarm związany z możliwością cyberatatków na strategiczną infrastrukturę naszego kraju.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wprowadziło pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP 123RF/PICSEL