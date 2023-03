Na poczcie elektronicznej Polaków lądują ciekawe maile. Pochodzą one z adresu contact@mechanika[.]co.pl i już na wstępie powiedzmy sobie, że nie ma on nic wspólnego z popularnym serwisem Allegro. Temat maila brzmi obiecująco: "Gratulacje otrzymałeś 659,98 zł". No i kto by nie chciał dostać prawie 700 złotych tak po prostu? Wszyscy by chcieli, ale wszyscy też powinni wiedzieć, że niestety nikt niczego nie chce dawać za darmo.

W treści maila czytamy:

Cześć , Allegro nagradza Twoje konto Premią Lojalnościową w wysokości 659,98 zł. Bonus zostanie przyznany w ciągu następnych 72 godzin.

Poniżej mamy wyszczególnione — wygraną kwotę bonusu, opłaty wynoszące 4,39992 zł oraz łączną kwotę, czyli 655,61 zł. Co musimy zrobić, by otrzymać pieniądze? "Aby otrzymać bonus, należy uzyskać dostęp do usług online w ciągu 72 godzin od otrzymania tego e-maila". Pod tym zdaniem możemy zobaczyć przycisk w charakterystycznym pomarańczowym kolorze z napisem (i naprawdę tak tam jest napisane): "uzyskać dostęp do swojego konta online".

Jeżeli to nie brzmi dla nas wystarczająco podejrzanie, poniżej znajdziemy także informację o wysokości zaksięgowanej na naszym koncie kwoty oraz kolejny kwiatek: "Od dziś masz jeszcze jeden powód, aby żyć swoim kontem Allegro Dziękuję Ci!". Nie wiem, jak wy, ale ja zdecydowanie w tym wypadku wolę, gdy życzy mi się życia pełnią życia, niż... moim kontem Allegro.

Wiadomość ta jest oczywiście oszustwem. Gdy klikniemy przycisk, zostaniemy przeniesieni na stronę imitującą witrynę Allegro. Zarówno na niej, jak i w samym mailu zobaczymy logo serwisu, charakterystyczny font i kolory używane w identyfikacji wizualnej firmy. Logowanie na fałszywej stronie poskutkuje przekazaniem naszych danych w ręce cyberprzestępców.