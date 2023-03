SMS z numeru 510119058. Zignoruj go, bo stracisz pieniądze

Jeżeli dostaliśmy SMS-a tego typu, przede wszystkim powinniśmy podejść do sprawy spokojnie. Mimo zawartej w nim alarmującej informacji, dostęp do konta wcale nie został zablokowany. Nie klikaj w linki, wiadomość najlepiej po prostu zignorować. Nie powinniśmy też oczywiście podawać swoich danych — jeżeli to zrobiliśmy, skontaktujmy się szybko ze swoim bankiem. Fałszywe SMS-y możemy zgłaszać do CERT Polska, przekazując je w niezmienionej formie na numer 799 488 084.

