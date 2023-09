Pewnie nie raz myśleliście o tym, jak dobrze zainwestować własne pieniądze w celu ich rozmnożenia? Wiedzą o tym oszuści, którzy kuszą i nęcą wizją szybkiego zarobku. W rzeczywistości jest to próba wyłudzenia oszczędności od nieświadomych zagrożenia ofiar. Przekonał się o tym pewien starszy mężczyzna z powiatu olsztyńskiego.

Oszukany mężczyzna stracił prawie pół mln zł

O sprawie poinformowała Polska Policja, która udostępniła komunikat z ostrzeżeniem dla innych. Mieszkaniec powiatu olsztyńskiego w starszym wieku dał się skusić wizją szybkiego zarobku poprzez fałszywą platformę inwestycyjną. Niestety w ten sposób wraz z najbliższymi, bo oni również ponieśli konsekwencje, wpadł w pułapkę i przez to stracili razem blisko pół mln zł.

Poszkodowany zgłosił incydent do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie 15 września. Z jego zeznań wynika, że w czerwcu tego roku przeglądał strony internetowe i natrafił na baner z zachętą do zainwestowania oszczędności w kryptowaluty. Znalazł tam informacje kontaktowe i zadzwonił pod wskazany numer telefonu. Oszust podał się za brokera finansowego i wprowadził ofiarę w fałszywą inwestycję.

Wspomniana platforma inwestycyjna była pułapką. Starszy mężczyzna przelał na wskazane rachunki bankowe część swoich oszczędności i został namówiony na instalację fałszywych aplikacji, w tym podszywających się pod platformy bankowe. W ten sposób oszuści uzyskali dostęp do bankowości elektronicznej ofiary, skąd następnie wyłudzono pieniądze oraz zaciągnięto pożyczki. Łącznie straty oszacowano na kwotę 485 tys. zł. Jak to możliwe? Fałszywe oprogramowanie umożliwiło wykradzenie loginu oraz hasła do rachunków bankowych, a stąd droga do kradzieży staje się już bardzo prosta.



Polska Policja ostrzega: zachowaj czujność

Przykład ofiary z powiatu olsztyńskiego pokazuje, że oszuści wykorzystują różne metody, często bardzo skuteczne, które pozwalają im na wykradanie pieniędzy. Policja ostrzega przed wizją szybkiego zarobku i zaleca zachowanie w internecie szczególnej czujności. Pamiętajcie, że wszystkie uzyskane informacje należy dokładnie sprawdzać i weryfikować. W przeciwnym wypadku skutki braku ostrożności mogą być opłakane. Przy okazji miejcie na uwadze, że nigdy nie wolno podawać osobom trzecim danych logowania do bankowości elektronicznej. Żaden pracownik banku o to nie poprosi. Zrobi to natomiast oszust.