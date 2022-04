Amerykańska platforma nie będzie wzmacniać ani polecać treści ani kont związanych z rosyjskim rządem na Twitterze, w tym w Home Timeline, Explore, Search i innych miejscach w serwisie.

Zmiana podejścia uderzy w ponad 300 rządowych kont.

W komunikacie czytamy: "Uważamy, że jesteśmy odpowiedzialni wobec społeczeństwa - szczególnie w okresach kryzysu - za proaktywne egzekwowanie naszych zasad, zachowanie dostępu do Twittera, podnoszenie wiarygodności i wiarygodności informacji, ochronę prywatności i bezpieczeństwa osób korzystających z naszych usług i innych osób oraz ochronę przed próbami manipulowania publiczną rozmową."

Reklama

Nowa polityka ma zapewnić swobodny przepływ informacji. Takie postępowanie będzie dotyczyć także wszystkich rządów państw, które są "zaangażowane w zbrojny konflikt międzypaństwowy" i jednocześnie ograniczają swobodę wymiany informacji.

"(...) wierzymy, że wolny i otwarty Internet jest niezbędny, a ludzie na całym świecie powinni mieć taki sam dostęp do informacji. Poważnie traktujemy naszą wspólną rolę i rolę naszej służby." - dodaje serwis

Próby ograniczenia lub zablokowania przez państwa dostępu do wolnej informacji w ich granicach są wyjątkowo szkodliwe i są sprzeczne z przekonaniami Twittera w kwestii prowadzenia zdrowych i otwartych publicznych dyskusji. Zależy nam na bardziej sprawiedliwym traktowaniu rozmów o globalnych konfliktach i nadal będziemy oceniać, czy ta zasada może być stosowana w innych kontekstach, poza międzypaństwowymi konfliktami zbrojnymi komunikat Twitter

Na początku marca Rosja drastycznie ograniczyła dostęp do wielu mediów, w tym także do Twittera. Było to spowodowane wejściem w życie rosyjskiej ustawy zakazującej rozpowszechniania "fałszywych informacji", które dotyczą wojny w Ukrainie. Po tym została uruchomiona nowa wersja serwisu, aby ominąć inwigilację i cenzurę w Rosji.

W ostatnim czasie rosyjscy komornicy nałożyli wielomilionowe grzywny na Facebooka i Google za nieusunięcie niewygodnych dla Kremla treści.

Zdjęcie Administracja Putina dostała cios od Twittera / Kremlin Press Service/Anadolu Agency / Getty Images