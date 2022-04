Obecnie polskie siły pancerne liczą 792 czołgi. Po Stanach Zjednoczonych i Turcji, posiadamy najwięcej czołgów z wszystkich państw NATO. Mamy ich więcej niż Wielka Brytania, Francja czy Niemcy. Gorzej jest już jednak z jakością. Siły Zbrojne Polski posiadają trzy typy czołgów: Leopard 2 - 249 sztuk, PT-91 "Twardy"- 232 sztuki oraz 301 czołgów T-72.

Leopard

Niemiecki czołg został opracowany jeszcze w latach 70. XX wieku, ale dzięki licznym modyfikacjom wciąż jest w czołówce najlepszych czołgów świata. Jest to jedyny czołg III generacji oraz najnowocześniejsza konstrukcja na wyposażaniu polskich sił zbrojnych. Maszyny zostały pozyskane z nadwyżek Bundeswehry w dwóch transzach. Pierwsza wynegocjowana w 2002 roku i druga, wynegocjowana w 2013 roku. W tym samym roku rozpoczęto prace nad umową dotyczącą modernizacji pozyskanych czołgów, którą ostatecznie podpisano w grudniu 2015 roku.

Leopard to 4-osobowy pojazd zdolny do operowania w każdych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Mierzy nawet 10,9 m (razem z lufą) w wersji 2A6. Maszyna rozpędza się do prędkości 68 km/h, może też jechać wstecz z prędkością 31 km/h. Czołg może operować także w terenie skażonym i napromieniowanym.

Głównym uzbrojeniem Leoparda 2 jest gładkolufowa armata Rheinmetall 120 mm L/44 oraz dwa karabiny maszynowe. Wszystkie modele czołgu wyposażono także w cyfrowy system prowadzenia ognia, pozwalający na skuteczne ostrzeliwanie celów nawet przy poruszaniu się po mocno wyboistym terenie. Leopardy walczyły w Bośni, gdzie odpierały atak serbskich czołgów T-55. W wyniku walki zginęło od 10 do 150 żołnierzy serbskich, a po stronie duńskiej nie zginął nikt, lecz stracono jeden czołg.

Zdjęcie Polski Leopard 2 / Wikipedia

PT-91 Twardy

Polski czołg podstawowy, który został opracowany w oparciu o czołg T-72M1. W stosunku do pierwowzoru zmieniono układ napędowy z silnikiem, system kierowania ogniem, przyrządy obserwacyjne oraz pancerz. W PT-91 zastosowano małe kostki materiału wybuchowego, którym obłożono newralgiczne miejsca.

Jest to czołg przełomu II i III generacji. Jego trzyosobowa załoga składa się z dowódcy, działonowego i mechanika-kierowcy. Maszyna uzbrojona jest w armatkę gładkolufową 125 mm 2A46 Rapira-3, karabin maszynowy i przeciwlotniczy karabin maszynowy. Twardy jest też na wyposażaniu armii malezyjskiej.

Zdjęcie PT-91 Twardy / Wikipedia

Leciwy T-72

Czołg T-72 to radziecka konstrukcja wprowadzona do polskiego uzbrojenia na początku lat 70. XX wieku. Jest to czołg podstawowy II generacji. Do dziś stanowi podstawowy komponent wielu sił zbrojnych na świecie. Całkowita długość czołgu to 9,53 m, a szerokość 3,72 m. Jego masa to 41 ton. Czołg ma pancerz o grubości 200 mm i wyposażony jest w silnik wysokoprężny 12-cylindrowy, o mocy 780 KM.

T-72 jest obsługiwany przez trzy osoby (dowódca, działonowy i kierowca) dzięki automatowi ładowania armaty o kalibrze 125 mmm. Poza tym uzbrojony jest w 2 karabiny maszynowe PKT kal. 7,62 mm oraz wielokalibrowy karabin maszynowy DSzK, uzupełniony o 8 wyrzutni granatów dymnych.



Czołg może osiągnąć prędkość 60 km/h po drodze i 45 km/h w terenie, a jego zasięg wynosi od 450 do 600 kilometrów. Łącznie wyprodukowano ponad 20 tys. sztuk tego czołgu. Nadal znajduje się na wyposażeniu wielu armii świata. Polska dysponuje takimi pojazdami w wersji T-72, T-72M i T-72M1.

Zdjęcie Polski T-72 / Wikipedia

M1A2 Abrams

Polska kupując czołgi Abrams staje się pierwszym członkiem NATO, poza Stanami Zjednoczonymi, który będzie użytkować najnowszą wersję tej broni. Usprawniony Abrams jest obecnie najbardziej niezawodnym czołgiem amerykańskiej armii.



Pojazd został wyposażony w ręcznie ładowane działo gładkolufowe M256 kal. 120 mm. Uzbrojony jest również w 1 karabin maszynowy M2HB kalibru 12,7 mm oraz 2 karabiny maszynowe M240 kalibru 7,62 mm.

Zdjęcie M1A2 Abrams w wersji SEPV3 / Wikipedia

W wersji SEPv3 zwiększono możliwości układu elektrycznego, poprawiono systemy komunikacji, dodano nowy system zarządzania stanem pojazdu i moduły wymienne, łącze danych amunicji, ulepszony pakiet opancerzenia, pakiet pancerza nowej generacji i pomocniczy zespół napędowy. Dodano także nowe mocowania pancerza reaktywnego (ARAT) i systemem ochrony aktywnej Trophy na bokach wież. Abramsy będą służyły w 18. Dywizji Zmechanizowanej.