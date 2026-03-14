Jakich PIN-ów nie używać? Takie hasła są najsłabsze

Kody PIN są standardowym sposobem ochrony przed nieautoryzowanym dostępem - służą do zabezpieczenia kart bankomatowych, telefonów, aplikacji i komputerów. Choć codziennie korzystamy z tych cyfrowych kluczy, rzadko poświęcamy czas na to, by lepiej przemyśleć ich wybór. Wiele osób decyduje się na proste kombinacje, które łatwo zapamiętać, nie zdając sobie sprawy, że taka opcja zwiększa ryzyko utraty bezpieczeństwa.

W dobie licznych wycieków danych i ataków hakerskich popularne kody PIN trafiają w ręce przestępców, którzy bez trudu potrafią je wykorzystać, zyskując dostęp do naszych kont i prywatnych informacji. Dlatego warto świadomie wybierać kombinacje trudniejsze do odgadnięcia - chronią one nasze finanse i cyfrową prywatność przed niepowołanymi osobami. Ekspert stworzył listę kodów, które powtarzają się najczęściej - jeśli znajdziesz na niej swoje hasło, lepiej natychmiast je zmień.

Najgorsze kody PIN. Lista najłatwiejszych do złamania haseł

W decyzji nad zmianą dotychczasowego numeru może pomóc lista najczęściej powtarzających się kodów PIN. Na podstawie analizy ponad 7 milionów haseł śp. Nick Berry z Data Genetics opracował listę najczęściej używanych czterocyfrowych kombinacji, na której królują 1234, 1111 i 0000.

Dane te powstały w wyniku badania wyciekłych do sieci kodów i haseł, które przestępcy zamieścili w sieci w wyniku ataków hakerskich. Zbiór dostarcza wglądu w powszechne błędy użytkowników przy wyborze PIN.

Ekspert przygotował zestawienie 20. najbardziej zagrożonych haseł. Poniżej znajduje się ich lista - najczęściej powtarzające się kody - i najłatwiejsze do złamania - znajdują się na początku zestawienia.

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

9999

3333

5555

6666

1122

1313

8888

4321

2001

1010

Jaki jest najlepszy kod PIN? Dobre hasło to lepsze bezpieczeństwo

Trzy najrzadziej występujące hasła z listy przygotowanej przez eksperta to 8557, 8438, 9539. Nie warto się jednak tym sugerować, ponieważ ze względu na fakt, że wyciekły do sieci i są powszechnie dostępne w zestawieniu przygotowanym przez Berry'ego, lepiej ich nie używać. Jaki PIN będzie więc wystarczająco dobry, by zapewnić nam lepsze bezpieczeństwo?

Eksperci podkreślają, że proste i przewidywalne kody PIN są łatwe do złamania nawet przy kilku próbach. Bezpieczny PIN powinien być unikalny, składać się z różnych cyfr i nie opierać się na prostych sekwencjach, powtarzających się liczbach ani ważnych datach osobistych, takich jak urodziny czy rocznice. Świadomy wybór trudnej do odgadnięcia kombinacji znacząco zwiększa ochronę urządzeń i danych przed hakerami oraz kradzieżą.

