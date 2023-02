Skutki rosyjskiej częściowej mobilizacji

W pierwszych miesiącach wojny rosyjskie wojska doznawały ogromnych strat, dlatego też Moskwa jesienią ubiegłego roku ogłosiła tzw. częściową mobilizację. Foreignpolicy stwierdza, że przeprowadzone działania wydają się być "prymitywnym sukcesem" - nowe siły spowolniły ukraińską kontrofensywę, lecz kosztem bardzo dużej liczby żołnierzy.

Powołując się na zachodnich ekspertów, The New York Times szacuje, że do tej pory w trakcie walk zginęło i/lub zostało rannych około 200 000 rosyjskich żołnierzy. Z kolei ukraińskie źródła podają, że życie straciło ponad 134 000 żołnierzy.

Portal zauważa, że rekruci z ostatniej mobilizacji są "znacznie gorzej wyposażeni i wyszkoleni niż początkowe siły inwazyjne". Jak mówi analityczka ds. Rosji z Institute for the Study Of War, Karolina Hird: - Widzimy ciągłe doniesienia o ludziach, którzy otrzymują wezwania mobilizacyjne lub, na przykład, pracodawcy, przedsiębiorstwa, otrzymują listy pracowników, których muszą wysłać do wojskowego urzędu rejestracji.

Działania Kijowa

Ukraina obawia się nowej fali ataków, dlatego też w ostatnim czasie głośniej prosiła i naciskała na dostawy zachodniego sprzętu wojskowego. Niestety według doniesień wiele z obiecanych maszyn może nie dotrzeć przed końcem lutego.

Spodziewa się, że nowy sprzęt, w tym systemy Patriot, czołgi Abrams, czy opancerzone wozy bojowe Bradley, najwcześniej trafią na linię frontu w marcu lub kwietniu. Z drugiej strony, Wielka Brytania podczas ostatniej wizyty w Londynie ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, zapewniła o przeprowadzeniu "natychmiastowego przypływu sprzętu wojskowego do Ukrainy".