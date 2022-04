Informacja o tej wizycie międzynarodowej pojawiła się rano 13 kwietnia. Wcześniej trzymana była w tajemnicy.

Ze zdjęć zamieszczonych w mediach społecznościowych można zobaczyć wnętrze specjalnego pociągu, którym podróżowali europejscy dygnitarze. Na podstawie wystroju można określić, że znajdowali się w "ukraińskiej salonce".

Jak wygląda "hotel na kółkach"?

Jest to wagon specjalnej klasy przystosowany do dalekich podróży, który jest odpowiednio wyposażony aby przewozić głowy państw.

Prezydenci wyruszyli w delegację z Przemyśla. Trasa, którą musieli pokonać, wynosi około 700 km. Dla pociągu pasażerskiego czas podróży na tym dystansie wynosi niecałe 9 godzin i 30 minut. Jednak trzeba podkreślić, że "salonka" nie zatrzymywała się na poszczególnych stacjach, przez co czas jazdy na pewno był krótszy.

W "salonce" można znaleźć salę konferencyjną dla 10 osób z dużym telewizorem, przedział Coupe z łózkami, kuchnię i łazienki z prysznicami. Wagon ostatnio przeszedł gruntowny remont, przez co jego standard się podniósł.

Według dostępnych informacji ukraińska kolej przed wojną wynajmowała "salonkę" średnio raz na dwa tygodnie.

Oprócz sali konferencyjnej i kuchni można tu znaleźć także komputery, sprzęt audio i wideo, część wypoczynkową i przestronny przedział sypialniany. Wagon wyposażony jest w klimatyzację i wszystkie niezbędne rzeczy potrzebne do pracy biurowej i zdalnej. Oczywiście dostępny jest tu bardzo dobrej jakości internet. Prezydenci podczas środowej podróży nie byli na pewno "odcięci" od świata.

W zależności od typu salonki, wagony posiadają od 5 do 11 łóżek. Dodatkowo znajduje się tu specjalne pomieszczenie dla ochrony.

Nie wiadomo, jakie były "dodatkowe ulepszenia" podczas prezydenckiej podróży. Można sądzić, że było to trzymane w tajemnicy w ramach zapewnienia bezpieczeństwa.

Kolej Ukraińska a wojna

Kolej Ukraińska była szóstym co do wielkości kolejowym przewoźnikiem pasażerskim na świecie. Podczas wojny, armia rosyjska przejęła kontrolę nad częścią linii kolejowych we wschodniej Ukrainie. Pociągami przewożono z terenów Rosji sprzęt wojskowy, w tym czołgi, artylerię i wozy bojowe.

W ostatnich dniach rosyjskie wojsko przypuściło atak rakietowy na stację kolejową w Kramatorsku we wschodnie Ukrainie, która była wykorzystywana przez cywilów próbujących uciec przez wojną. Zginęło kilkadziesiąt osób, a setki zostało rannych.

Burmistrz miasta powiedział, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni około 8000 osób dziennie wyjeżdżało z zbombardowanej stacji.

Ostatnio w mediach pojawiły się doniesienia o fali sabotaży przeprowadzanych w Białorusi. Partyzanci chcieli uczynić kolej nieprzydatną i jednocześnie uniemożliwić rosyjskiej armii na przemieszczanie swojego sprzętu wojskowego przez terytorium Białorusi.