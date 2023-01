Dlaczego strażacy nie podjęli akcji gaśniczej?

Litewskie media podały, że ogień widoczny był z odległości 17 kilometrów, jednak strażacy nie podjęli walki z żywiołem.

Wszelkie wysiłki, aby ugasić pożar, byłyby daremne, to byłoby marnowanie wody. powiedział Povilas Balciunas, szef administracji publicznej w pobliskim mieście Pasvalys, cytowany przez agencję Reutera

Balciunas dodał także, że służby będąc w pobliżu, podejmują starania, by ogień się nie rozprzestrzenił. Dlaczego?



Pożar pożarowi nierówny. W rzeczywistości istnieje pięć rodzajów ognia. Poszczególne typy (A, B, C, D i K) są klasyfikowane na podstawie rodzaju spalanego paliwa. Użycie niewłaściwego środka gaśniczego może zintensyfikować pożar.

W przypadku eksplozji gazociągu mamy do czynienia z pożarem klasy B. Obejmuje on łatwopalne ciecze, rozpuszczalniki, olej, benzynę, farby i inne produkty ropopochodne. Ten rodzaj pożaru może wystąpić w miejscach przechowywania łatwopalnych cieczy lub gazów (np. na stacji benzynowej). Takich pożarów nie wolno gasić wodą. Może ona w rzeczywistości doprowadzić do rozprzestrzenienia się płomieni. W warunkach domowych należy użyć gaśnicy pianowej, proszkowej lub z dwutlenkiem węgla. Jeśli to możliwe, należy odciąć dopływ gazu.

W takim przypadku nic dziwnego, że strażacy dysponując sprzętem do gaszenia wodą, nie podjęli działań. Można by, jak powiedział Balciunas, w ten sposób jedynie zmarnować wodę, lub nawet pogorszyć sytuację. Według wstępnych szacunków usunięcie awarii zajmie kilka tygodni.



Przeczytaj także:

Francja inwestuje w swoją armię - do modernizacji idzie 50 czołgów Leclerc

Ukraina będzie masowo produkować pociski moździerzowe w zagranicznych zakładach

Śmiercionośna choroba znacznie starsza, niż sądziliśmy. Zabijała już faraonów