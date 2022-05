Odkąd pewna dziewczynka otworzyła portal między Hawkins i Drugą Stroną zaczęły na świecie pojawiać się nowe międzywymiarowe szczeliny.

Netflix naprawdę dba o promocję swoich hitów. Wielkimi krokami zbliża się premiera czwartego sezonu, światowego wręcz fenomenu, Stranger Things. Pierwszy odcinek będzie można zobaczyć już dzisiaj wieczorem (27 maja). Wskutek tego, wczoraj na Empire State Buildings pojawiła się szczelina do innego, przerażającego świata...

Została przedstawiona świetlna iluminacja zapowiadająca serialowy hit. Widowisko rozpoczyna się od charakterystycznego intro, które już może wywoływać ciarki na plecach. Pojawia się zegar, który jest jednym z głównych motywów nowej odsłony. Pojawia się on również w oficjalnym zwiastunie serialu. Zegar zaczyna powoli pękać, a naszym oczom zaczyna ukazywać się czerwono-pomarańczowa szczelina do świata Upside Down. W tle słychać pełną napięcia muzykę. Pojawia się unoszący w powietrzu popiół(?), którego jest pełno innym wymiarze. Potem, wraz z błyskami i grzmotami, w szczelinie pojawia się przemykający cień Demogorgona... Dalej wchodzimy do mrocznego karmazynowego lasu, po którym latają dziwaczne stworzenia. W końcu ukazuje się On... władca strefy mroku. Z burzowych chmur wyłaniają się retrospekcje serialu, pojawia się m.in. Jedenastka i Hopper. Nagle cała grupa bohaterów staje nad otwierającymi się w podłodze wrotami(?). Całość kończy pokazanie starego domu oraz Demogorgona, który próbuje nas złapać. Szczelina się zamyka.

Cały pokaz trwał trochę ponad 10 minut. Promocja była zakrojona na cały świat, a iluminacje pojawiły się m.in. w Nowym Yorku, Los Angeles, w Londynie, w Arabii Saudyjskiej, Bombaju, czy w Australii, a także w... Krakowie na Wawelu! W sumie portale do innego świata otworzą się w 15 charakterystycznych miejscach na świecie w 14 krajach.

W Polsce pokaz był wyświetlany na Wzgórzu Wawelskim 26 maja i rozpoczął się około godziny 23. Iluminacja była widoczna na murach zamku królewskiego. Fani mogli podziwiać to niecodzienny zwiastun z bulwaru Poleskiego.

O czym jest serial Stranger Things?

Akcja ma miejsce w latach 80. w Hawkins w stanie Indiana w USA. Serial rozpoczyna się od zaginięcia dwunastoletniego chłopca. W poszukiwania włączają się jego przyjaciele, którzy spotykają w lesie łysą i zabrudzoną dziewczynkę o imieniu Jedenastka, która, jak się okazuje potem, włada nadprzyrodzonymi umiejętnościami.

Niestety dzięki tym mocom zostaje otwarta szczelina do innego wymiaru, do Drugiej Strony, z której zaczynają wychodzić rządne krwi potwory. Grupa przyjaciół musi zmierzyć się Demogorgonami, ochronić Jedenastkę przed ścigającymi ją agentami oraz znaleźć zaginionego kolegę.