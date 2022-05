W najnowszych wynikach badań, archeolodzy skupili się na dwóch dużych osadach, które nazwali Cotoca i Landívar. Były one centralnymi ośrodkami regionalnej sieci mniejszych miast (w sumie było ich aż 24). Połączone są wciąż widocznymi groblami, które mają długość kilku kilometrów i rozpościerają się wśród dżungli.

Naukowcy twierdzą, że po raz pierwszy zaobserwowali tropikalną urbanistykę o niskiej gęstości w obszarze Amazonii.

Do badań zostało użyte obrazowanie lidarowe, czyli skanowanie laserowe danego obszaru. Dzięki niemu można uzyskać bardzo szczegółowy obraz powierzchni ziemi, wyłączając z niego wszelką roślinność. W ten sposób otrzymuje się "gołą" mapę ukształtowania terenu.

Sprzęt zamontowany był na helikopterach. W badaniach brali przede wszystkim europejscy archeologowie, którzy przebadali w ten sposób sześć wyselekcjonowanych obszarów. W przeszłości były zamieszkiwane przez ludy kultury Casarabe. Społeczność ta rozwinęła się między 500 a 1400 r. n.e. na terenie dzisiejszej północnej Boliwii.

