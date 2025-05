Na pierwszy rzut oka to kolejna opowieść z gatunku "sztuczna inteligencja kontra człowiek". Ale "Towarzysz", nowy film dostępny na platformie Max, nie rozgrywa się w świecie przyszłości, który wygląda jak katalog z futurystycznymi gadżetami. Tu nie ma latających samochodów, szklanych wież sięgających stratosfery ani neonowych miast w stylu "Blade Runnera". Wręcz przeciwnie - całość dzieje się w świecie łudząco podobnym do naszego. I może właśnie dlatego tak niepokoi.

"Towarzysz" opowiada historię, której sednem nie są roboty, tylko ludzie - a raczej ich potrzeby. W świecie przedstawionym w filmie AI stała się wszechobecna, ale jej najnowsze wcielenie to "towarzysze" - humanoidalne androidy stworzone, by zastąpić ludzi tam, gdzie tym brakuje czasu, cierpliwości lub… empatii.

Towarzysze nie są robotami do pracy fizycznej. To partnerzy rozmów, opiekunowie, przyjaciele, a czasem nawet coś więcej - dla starszych osób, dla samotnych, dla tych, którzy nie radzą sobie w relacjach. Dostosowują się do nastroju, uczą się emocji, rozpoznają nasze potrzeby zanim zdążymy je nazwać. Słowem: ideał.