Circular Ring 2 już w przedsprzedaży. Czy przegoni konkurencję?

Branża inteligentnych pierścieni wciąż prężnie się rozwija, oferując coraz nowsze funkcje. Jest to idealny wybór dla osób, które chcą sprawdzać na bieżąco stan swojego zdrowia, ale nie mają ochoty nosić smartwatchów czy opasek sportowych .

Ładowanie odbywa się bezprzewodowo w specjalnym etui, które działa jak powerbank. To umożliwia ciągłość pracy sprzętu nawet w podróży, a pełne ładowanie trwa około 30 minut . Sama bateria w pierścieniu starcza na 7 dni ciągłej pracy .

Circular zapewnia dożywotni dostęp do aktualizacji i funkcjonalności za jednorazową zapłatą.

Oura Ring w grudniu zeszłego roku otrzymał ciekawą funkcję - skanowanie, które może wykryć przeziębienie i grypę. Funkcja aktywuje się każdego poranka, zbierając wszystkie dane, potrzebne do analizy. Jeśli wykryje jakiekolwiek odchylenie od osobistej normy, poinformuje użytkownika stosownym komunikatem. Pierścień ten korzysta z modelu subskrypcji, którą trzeba odnawiać co rok, aby mieć dostęp do wszystkich funkcji.