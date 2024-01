Urządzenia ubieralne zyskują na popularności i stają się coraz mniejsze. Do tego stopnia, że producenci elektroniki myślą o inteligentnych pierścieniach. Własny gadżet tego typu zaprezentował niedawno Amazfit. Wiemy również, że podobny sprzęt szykują Koreańczycy z firmy Samsung, którzy w tym tygodniu zaprezentowali smartfony z serii Galaxy S24.

Reklama

Samsung pokazał Galaxy Ring w trakcie Unpacked

Plotki na temat inteligentnego pierścienia firmy pojawiają się od kilku lat. Samsung w końcu postanowił je uciąć i ujawnił, że rzeczywiście pracuje nad gadżetem nazywanym Galaxy Ring. Krótki pokaz tego urządzenia odbył się w trakcie konferencji Unpacked, którą poświęcono smartfonom z serii S24.

Galaxy Ring zaprezentowany w trakcie Unpacked z wyglądu rzeczywiście przypomina pierścień. Jest on dosyć szeroki, ma ciemną barwę i na krótkim wideo można również dostrzec, że pod spodnią częścią ma zestaw czujników. Posłużą one zapewne do monitorowania zdrowia oraz aktywności fizycznej użytkowników, jak to jest w przypadku smartwatchy noszonych na nadgarstku.



Inteligentny pierścień być może jeszcze w tym roku

Samsung na razie zajawił Galaxy Ring, ale firma milczy w kwestii specyfikacji czy dostępności tego urządzenia. Jest bardzo możliwe, że oficjalna zapowiedź odbędzie się latem tego roku. Na przykład w trakcie prezentacji nowych smartfonów ze składanymi ekranami z serii Galaxy Z Fold i Z Flip. Niedługo po tym sprzęt mógłby trafić na rynek. Konkretnych informacji na razie nie ma.

Galaxy Ring to gadżet, który zapewne zapewni kompatybilność z platformą Samsung Zdrowie, na którą Koreańczycy kładą duży nacisk. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać, ale coś nam mówi, że oficjalna zapowiedź tego inteligentnego pierścienia nie jest odległa, co zresztą w jednym z filmów sugeruje sam producent.

Poniżej możecie obejrzeć wideo poświęcone platformie Samsung Zdrowie. Zwróćcie uwagę na fragment w okolicy 2 minuty i 10 sekundy. Coś rzeczywiście musi być na rzeczy. Cena gadżetu na razie również pozostaje tajemnicą i początkowo może nie być niska.



Wideo youtube