Supersportowy motocykl BMW odtworzony z klocków Lego

BMW M 1000 RR to supersportowy motocykl niemieckiego koncernu, który jako pierwszy w historii został sygnowany charakterystyczną literą "M". Wyczynowy pojazd dysponujący mocą 212 KM stanowi swoiste ucieleśnienie innowacyjnych technologii oraz zaawansowanej elektroniki. Nie dziwi zatem, że to właśnie on trafił do najnowszej oferty firmy Lego Technic, skierowanej przede wszystkim dla starszych użytkowników.

Wyjątkowy model nie tylko budzi szacunek swoimi rozmiarami (skala 1:5!) ale także wykonaniem. Składająca się z 1920 części konstrukcja starannie oddaje wiele szczegółów technicznych, które można znaleźć w prawdziwym motocyklu.

Wśród nich znalazły się m.in. w pełni funkcjonalne podzespoły, takie jak trzybiegowa przekładnia, odwrócony widelec teleskopowy oraz tylny wahacz z resorowaniem. Działa również deska rozdzielcza z trzema różnymi opcjami wskazań oraz złoty łańcuch napędowy. Nie zabrakło także dodatkowych, w pełni ruchomych elementów, czy sporej wielkości gumowych opon. Prawdziwy wyścigowy charakter zapewnia dołączony stojak wyścigowy i pit board.

Zdjęcie BMW M 1000 RR Lego Technic / materiały prasowe

Model BMW M 1000 RR Lego Technic trafi do sprzedaży 1 stycznia 2022 roku. Początkowo zestaw będzie można zakupić wyłącznie w oficjalnych sklepach oraz na stronie internetowej producenta.

Cena? Cóż.. 899,99 zł.