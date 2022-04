W przyszłości będziemy grać na leżąco? Innowacja prosto z Japonii!

Patryk Łobaza Gadżety

Jak gry wideo, to tylko na fotelu przy biurku z monitorem, myszką i klawiaturą lub z padem w ręce na kanapie. Producenci szukają sposobów, by gracze więcej się ruszali, a Japończycy poszli całkiem w inną stronę. Chcą, by można było grać na leżąco.

Zdjęcie Elektryczne łóżko dla graczy Fot. Bauhutte/YouTube / materiał zewnętrzny