Spis treści: Na złożenie zeznania podatkowego PIT za 2025 rok masz czas do 30 kwietnia Kiedy dostanę zwrot podatku? Najważniejsze daty Jeden błąd i zwrot podatku będzie opóźniony Jak sprawdzić status zwrotu podatku? Mam niedopłatę. Jak zapłacić podatek?

Złożenie zeznania podatkowego jest obowiązkowe dla wszystkich osób fizycznych, które w 2025 roku uzyskały dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce. Mówimy tu zarówno o osobach zatrudnionych na etacie, jak i zleceniobiorcach, ale także o osobach prowadzących działalność gospodarczą, emerytach, studentach i osobach, które osiągają dochody z tytułu najmu (podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze), praw autorskich i nie tylko.

Zdarza się jednak, że pomimo uzyskania przychodu, nie jesteśmy zobowiązani do płacenia za niego podatku. Tego typu sytuacje zostały wyszczególnione w katalogu zwolnień od podatku, znajdującym się w art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według tegoż wolne od podatku dochodowego są m.in.:

świadczenie wychowawcze 800+,

świadczenia z pomocy społecznej,

przychody osób wychowujących co najmniej czworo dzieci, uzyskane w ramach tzw. ulgi dla rodzin 4+,

przychody osób do ukończenia 26. roku życia, uzyskane w ramach tzw. ulgi dla młodych,

przychody osób, które osiągnęły wiek emerytalny, lecz nadal są aktywne zawodowe, uzyskane w ramach tzw. ulgi dla seniorów,

przychody osób, które po 31 grudnia 2021 roku zmieniły miejsce zamieszkania na Polskę uzyskane w ramach tzw. ulgi na powrót.

Na złożenie zeznania podatkowego PIT za 2025 rok masz czas do 30 kwietnia

Zeznanie podatkowe możemy składać już od 15 lutego 2026 roku aż do 30 kwietnia 2026 roku. Mamy więc na to aż 2 i pół miesiąca, ale nie warto odkładać tej czynności na ostatnią chwilę. Czas działa na naszą korzyść - dzięki niemu mamy pewność, że zdążymy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie informacje się zgadzają, a rozliczając się wcześniej, mamy też większą szansę na szybsze otrzymanie zwrotu podatku. Nie straszne będą nam też potencjalne obciążenia systemu, które mogą występować bliżej końca terminu składania zeznań podatkowych.

Swój PIT możemy rozliczyć przez internet za pomocą usługi "Twój e-PIT" w e-Urzędzie Skarbowym i bezpłatnej dedykowanej aplikacji e-Urzędu Skarbowego dostępnej na telefonach z Adroidem i iOS-em. To bardzo wygodne i szybkie metody, w każdej dość jasno wskazano wszystkie kroki potrzebne do złożenia zeznania.

Naturalnie możemy też rozliczyć się w wersji papierowej, przesyłając zeznanie listem poleconym albo dostarczając je osobiście, jednak warto wiedzieć, że najpewniej wpłynie to na czas otrzymania przez nas zwrotu podatku.

Kiedy dostanę zwrot podatku? Najważniejsze daty

Zwrot podatku następuje w terminie do 45 dni od złożenia zeznania w przypadku deklaracji złożonych elektronicznie. Jeżeli wybraliśmy opcję papierową, czas ten wydłuża się aż do 3 miesięcy.

Jeśli więc zależy nam na szybszym otrzymaniu pieniędzy, zdecydowanie warto wybrać pierwszy sposób rozliczenia. Trzeba też podkreślić, że są to ostateczne terminy - w rzeczywistości rozliczenie powinno trafić na nasze konta znacznie szybciej.

Co ciekawe, inny czas na rozliczenie jest określony dla rodzin wielodzietnych, które są w posiadaniu Karty Dużej Rodziny. Mowa wtedy o 30 dniach od dnia złożenia deklaracji elektronicznej. Żeby jednak urząd skarbowy priorytetowo potraktował nasze zeznanie z KDR, w naszej deklaracji PIT w sekcji "Informacje uzupełniające" należy zaznaczyć pole o posiadaniu karty.

Jeżeli do 30 kwietnia nie wykonamy żadnej aktywności w zakresie rozliczenia podatkowego, system automatycznie uzna je za złożone w ostatnim dniu terminu. Wtedy jednak czas na zwrot będzie wynosił 3 miesiące, a nie wspomniane już 45 dni. Chociaż na pierwszy rzut oka to rozwiązanie może się więc wydawać wygodne - w końcu teoretycznie nie musimy nic robić, w rzeczywistości w związku z brakiem podjęcia przez nas żadnego działania, możemy spodziewać się dłuższego oczekiwania na zwrot podatku.

Jeden błąd i zwrot podatku będzie opóźniony

Aby możliwie nie opóźniać zwrotu, przed wysłaniem rozliczenia bardzo dokładnie sprawdźcie jego treść i poprawność wszystkich zawartych w nim informacji. Przed tym warto również skontrolować wszystkie nasze dane w systemie - jeśli trzeba będzie dokonać jakichś zmian, zrobimy to w sekcji "Twoje dane". Musimy tam odnaleźć "Dane osobowe", a następnie "Zaktualizuj swoje dane".

Koniecznie zwróćcie też uwagę na numer konta, na który ma trafić zwrot. W przypadku podania złego numeru, przelew zostanie cofnięty do urzędu skarbowego, co może skutkować znacznym opóźnieniem wypłaty. Ze względu na procedury księgowania i wyjaśnienia, może się to przeciągnąć nawet do kilku miesięcy.

Jak sprawdzić status zwrotu podatku?

Aby sprawdzić status zwrotu podatku, musimy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego. To właśnie tam po lewej stronie znajdziemy usługę "Zwroty podatków", w której uzyskamy informacje o statusie zwrotu, dacie jego dokonania oraz zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe.

Mam niedopłatę. Jak zapłacić podatek?

Niestety zdarza się, że w naszym rozliczeniu podatkowym zobaczymy nieuregulowane zaległości. Jeśli z zeznania wynika kwota podatku do zapłaty, mamy kilka opcji. Jak czytamy na stronie podatki.gov.pl, możemy zapłacić podatek zarówno gotówką - w placówce pocztowej, jak i bezgotówkowo, czyli np. na postawie polecenia przelewu na swój mikrorachunek podatkowy.

Numer naszego mikrorachunku podatkowego znajdziemy w e-Urzędzie Skarbowym, w sekcji "Twoje dane" - "Mikrorachunek podatkowy". Rachunek generowany jest na podstawie naszego numeru PESEL.

Jeżeli składamy zeznanie w usłudze Twój e-PIT, podatek uregulujemy także po prostu wybierając opcję "Zapłać podatek", którą znajdziemy w tej usłudze.

