Rzeczy martwe nieubłaganie się zużywają. Co prawda niektóre komputery i konsole przez dziesięciolecia potrafią działać dalej bez jakiegokolwiek serwisowania, a inne psują się już po kilku latach, ale zasada jest ta sama - nic nie trwa wiecznie. Postępującą degradację podzespołów można jednak obrócić na swoją korzyść. To właśnie badają fani retrogamingu, którzy dostrzegli interesującą zależność. Im starsza konsola, tym szybciej chodzi.

Nie dotyczy to jednak każdej konsoli do gier, a jedynie SNES (Super Nintendo Entertainment System), produkowanej od 1990 r. Ta 16-bitowa konsola nie tylko dalej przyciąga graczy, ale wręcz starzeje się jak dobre wino, nabierając nowych właściwości. Co szczególnie dziwne, działa ona wydajniej niż w latach 90. Teoretycznie może to działać na korzyść speedrunnerów, czyli osób, które przechodzą gry na czas.