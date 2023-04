100-letnia łódź ekscentrycznego miliardera Defender odnaleziona

W 1907 roku dla Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych zbudował Defendera, jednak kontrakt sprzed nosa sprzątał mu konkurent. W związku z tym, przebudował łódź na podwodną, jednak nigdy nie znalazł dla niej nabywcy. Mimo niepowodzeń z Defenderem zapisał się na kartach historii jako ojciec nowoczesnej łodzi podwodnej. W 1929 roku spotkał się nawet ze sławną Amelią Earhart, która bardzo chciała go poznać. W 1946 roku Defender został zatopiony przez Army Corp of Engineers, a Simon Lake najlepsze dni miał już za sobą.

Zatopiony Defender

Zachęcony opowieściami i zafascynowany projektami sławnego konstruktora łodzi podwodnych, wiceprezes Shoreline Diving Services, Richard Simon postanowił odnaleźć sławnego Defendera. Podjął się więc misji poszukiwawczej u wybrzeży Long Island. Opowieści krążące o zatopionej łodzi od lat wzbudzały fascynacje w nurkach, którzy postanowili odnaleźć wrak.

Łącząc dostępne informacje i badania z posłyszanymi opowieściami, udało się mniej więcej określić położenie Defendera na dnie cieśniny East River. Dzięki badaniom przeprowadzonym przez National Oceanic and Atmosspheric Administration oraz przez Eastern Search and Survey wykazały obecność niezidentyfikowanego obiektu u wybrzeży Long Island. Simon określił, że rozmiar i położenie obiektu wydają się odpowiadać rozmiarom Defendera, postanowił zanurkować i sprawdzić to.

Okręt podwodny ma bardzo charakterystyczny kształt. Musi mieć około 30 metrów długości i prawie 4 metry średnicy. Zrobiłem więc listę wszystkiego, co było tak długie i na tej liście był jeden cel.

Do swojego zespołu badawczego wybrał jeszcze dwóch nurków, Steva Abbate’a i Joe Mazranani, którzy instruowani przez Simona, który nadzorował całą operację z pokładu statku, podpłynęli do domniemanego wraku statku podwodnego Defender.

16 kwietnia 2023 roku odnaleźli zatopiony w 1946 roku sławny okręt Simona Lake’a na głębo na głębokości 45 metrów. Jak relacjonują swoje odkrycie nurkowie, można powiedzieć, że wrak cały czas ukrywał się na widoku ich częstych wypraw podwodnych.