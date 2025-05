Kiedy 8-letni Lucas Atchison ruszał z wykrywaczem metalu na rodzinną wycieczkę do parku Point Farms, z pewnością nie spodziewał się, że trafi na jedno z najciekawszych regionalnych archeologicznych odkryć ostatnich lat. Tymczasem wykryty przez niego gwóźdź przytwierdzony do kawałka drewna okazał się fragmentem starego statku, który spoczywał pod ziemią przez prawie 170 lat!

Bo choć archeolodzy twierdzą, że tak dobrze zachowany fragment kadłuba to rzadkość, wciąż nie wiadomo, z jaką dokładnie jednostką mamy do czynienia. Prawdopodobnie jest to szkuner - dwumasztowy, drewniany żaglowiec z podwójnymi wręgami, co wskazuje na jego wytrzymałą konstrukcję stworzoną do przewozu towarów.