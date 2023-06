Archeolodzy mogli znaleźć najstarszą rzeźbę fallusa w historii

Archeolodzy w wielu zakamarkach świata znajdują tego typu rzeźby. Jest to cecha niewątpliwie wspólna dla większości cywilizacji. Jednak teraz w górach Changajskich środkowej Mongolii odkryto relikt jedyny w swoim rodzaju.

Według wstępnych ustaleń archeologów na łamach czasopisma Nature Scientific ma on między 42,400 a 41,900 lat, co plasuje go na okres górnego paleolitu. Może być "najwcześniejszym znanym antropomorficznym przedstawieniem płci" i jednakowo możliwie najstarszym artystycznym przedstawieniem fallusa.

