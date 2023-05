Archeolodzy z Uniwersytetu w Alicante prowadzili badania w wąwozie Castellet-Barranc del Salt i Port de Penáguila w ramach pionierskiego projektu, którego celem jest przeanalizowanie niedostępnych górskich obszarów we wschodniej Hiszpanii. By dotrzeć do odległych, i często niebezpiecznych dla człowieka terenów, badacze posłużyli się niewielkich rozmiarów dronami - miały one odnajdywać malowidła, fotografować je oraz nagrywać.

Jak donosi HeritageDaily oraz hiszpański portal 20minutos, dzięki tym staraniom odnaleziono malowidła sprzed 7 000 lat, które okazały się jednymi z najważniejszych i największych świadectw naskalnej sztuki neolitycznej w Hiszpanii w ostatnich dziesięcioleciach. Liczne malowidła znajdowały się w płytkich skalnych jamach. Według naukowców najciekawszymi rysunkami były te znalezione w wąwozie del Salt.

Na ścianach znajdowały się postacie antropomorficznych łuczników, a także obrazy jeleni i kóz - niektóre wydają się być zranione strzałami. Oprócz tych przedstawień archeolodzy odnaleźli również trudniejsze do interpretacji rysunki "w schematycznym stylu". Badacze mają nadzieję, że ich analiza przyczyni się do zrozumienia ewolucji sztuki jaskiniowej na przestrzeni tysięcy lat.

Jak powiedział dr Molina Hernández: - Wynik użycia dronów doprowadził do odkrycia nowego miejsca z prehistorycznymi malowidłami jaskiniowymi o różnych stylach, które naszym zdaniem będą bardzo istotne dla badań neolitu. W najbliższych miesiącach opracujemy projekt systematycznych poszukiwań archeologicznych i dokumentacji malowideł -. Hernández dodaje, że ostatnie znaleziska mogą być: - początkiem wielu innych odkryć, które nastąpią w nadchodzących latach w jamach skalnych, które pozostały niezauważone, ponieważ znajdowały się na obszarach o bardzo trudnym dostępie.