Starożytna cywilizacja Majów

Majowie byli jedną z największych cywilizacji półkuli zachodniej, współcześnie najbardziej znaną ze swoich piramid oraz innych kamiennych budowli, które obecnie znajdują się na terenie południowego Meksyku, Gwatemali i Belize. Majowie zajmowali się przede wszystkim rolnictwem, technologicznie pozostając na poziomie epoki kamienia. Cywilizacja ta posiadała własny system religijny oraz hierarchiczną strukturę społeczną. Co więcej, znali pismo, jednak większość ich dzieł została spalona przez konkwistadorów.

Cywilizacja Majów chyliła się ku upadkowi już przed tym, zanim konkwistadorzy przybyli na ich tereny. Wielu naukowców uważa, że za ich upadek odpowiadają zmiany klimatu, zwłaszcza przedłużające się susze. Około 850 roku Majowie zaczęli opuszczać swoje miasta, a w konsekwencji, w ciągu zaledwie 200 lat jedna z największych cywilizacji tamtego świata, upadła.

Tym, co najbardziej zaskoczyło badaczy, było odkrycie wzniesienia otoczonego mokradłami, na którym znajdowało się kilka dużych budynków mierzących ponad 15 metrów. Prawdopodobnie miejsce to stanowiło ważny ośrodek społeczny. Natomiast cylindryczne kamienne kolumny, które były inspiracją do nazwania odkrytego obszaru, prawdopodobnie stanowiły wejście do pomieszczeń w górnych partiach budowli.

Według jednego z badaczy, miejsce to prawdopodobnie przeszło duże zmiany infrastruktury między 800 a 1000 r n.e., zanim popadło w zapomnienie po upadku cywilizacji nizinnych Majów.