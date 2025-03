Samo stanowisko będzie podlegało dalszym badaniom, jednak francuscy archeolodzy już mają kilka teorii, co do jej prawdziwego przeznaczenia. Zwracają uwagę na fakt, że jest do największa antyczna osada w regionie, a zróżnicowanie jej zabudowania i koncentracja wskazuje na być może największe protohistoryczne społeczeństwo na północy Francji. Daje to nowe informacje o rozwoju cywilizacji w tym regionie Europy.