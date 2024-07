Czaszka dziecka z Taung zmieniła rozumienie ewolucji ludzi. Nowe dane

Jak zginęło dziecko z Taung? Czaszka, która zrewolucjonizowała wiedzę o pochodzeniu człowieka

Czaszka znaleziona w kamieniołomie w pobliżu miasta Taung w Afryce charakteryzowała się m.in. uzębieniem, które nie przypominało zębów żadnej ze znanych małp człekokształtnych, a w dodatku otwór, przez który przechodzi rdzeń kręgowy, był położony w środku podstawy czaszki, co „ujawnia postawę wyprostowanego człowieka, a nie małpy chodzącej na knykciach”.

Po wielu latach analiz i kolejnych podobnych znaleziskach udowodniono, że dziecko z Taung to ważne ogniwo w rozumieniu antropogenezy. Określono, że czaszka należała do osobnika w wieku ok. 3 lat, a dziecko najprawdopodobniej zginęło, ponieważ zostało zaatakowane przez orła (m.in. na dnie oczodołów znaleziono charakterystyczne ślady). Przełomowe odkrycie nie przestało jednak wzbudzać kontrowersji.

Zdjęcie Wizualizacja dziecka z Taung. / Cicero Moraes, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Kiedy żyło dziecko z Taung? Nowe dane o wieku znalezionej w Afryce czaszki

Wszystko przez to, że stanowisko, na którym znaleziono szczątki Australopithecus africanus zostało zniszczone przez pracujących w kamieniołomie górników, zanim paleontolodzy zdołali określić dokładny wiek kości. Posiłkowano się odszukanymi w okolicy znaleziska skamieniałościami zwierząt, proponując datowanie czaszki na ok. 2,8 miliona lat. Z czasem pojawiły się inne propozycje, które dotyczyły datowania na 2,1 lub 2,3 mln lat.

Minęło sto lat, a debata na temat wieku australopiteka z Taung rozgorzała na nowo — i pojawiły się świeże ustalenia. Dzięki wykorzystaniu innego podejścia zastosowanego bezpośrednio do zębów kopalnych hominidów udało się na nowo określić wiek dziecka z Taung.

- Użyliśmy biochronologicznego podejścia do datowania. Jednak, zamiast korzystać z zębów zwierzęcych, pracowaliśmy bezpośrednio na podstawie pomiarów zębów skamieniałości Australopithecus. Nasze podejście zostało zastosowane do zębów trzonowych dziecka z Taung, a nowy wynik dla tego okazu Australopithecus africanus wynosi 2,58 miliona lat — wyjaśnił badacz Francis Thackeray.

Zdjęcie Czaszka australopiteka przeszła wiele badań, doczekała się też odlewu. Wielokrotnie prowadzono np. debaty na temat wieku czaszki dziecka z Taung. Nowe dane mogą rozwiązać zagadkę. / Didier Descouens, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Nowa metoda datowania szczątków z Afryki może przynieść odpowiedzi na kluczowe pytania

Paleoantropolog Francis Thackeray z Uniwersytetu Witwatersrand w Johannesburgu wraz z Susan Dykes zajmował się analizami wieku południowoafrykańskich skamielin, w tym omawianego okazu znalezionego przez Darta. Innowacyjne podejście do datowania może przynieść odpowiedzi na kluczowe pytania o wiek tych cennych reliktów.

- Wierzymy, że nasza metoda jest dokładna. Ale bez wątpienia będą inne badania wykorzystujące inne metody. Mamy do czynienia z pytaniem, które dręczy naukowców od dziesięcioleci, a poszukiwania ostatecznego określenia, kiedy ci starożytni członkowie naszego drzewa genealogicznego istnieli w Południowej Afryce, będą kontynuowane — zaznaczył badacz w opracowaniu opublikowanym na łamach „The Conversation”.