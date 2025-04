Bazylika Grobu Świętego to najważniejsza świątynia chrześcijańska postawiona w domniemanym miejscu męki, ukrzyżowania, złożenia do grobu i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa . Już niedługo, w związku ze zbliżającą się Wielkanocą, ponownie stanie się miejscem pielgrzymek wielu wiernych, którzy tym razem udadzą się na miejsce z jeszcze większym przekonaniem.

Nowe wykopaliska pod Bazyliką Grobu Świętego ujawniły bowiem obecność liczących około 2000 lat drzew oliwnych oraz winorośli, które zostały zidentyfikowane na podstawie analizy archeobotanicznej i pyłkowej próbek . Z kontekstu i warstw archeologicznych wynika, że należą one do epoki przedchrześcijańskiej, ale nie przeprowadzono jeszcze badań radiowęglowych, więc na ostateczne potwierdzenie musimy poczekać.

Dlaczego to tak istotne? Bo mówimy o roślinach, które mogą odpowiadać relacji zawartej w Ewangelii według św. Jana. To właśnie tam wspomniano, że w pobliżu miejsca ukrzyżowania znajdował się ogród, a w nim nowy grób, w którym jeszcze nikt nie spoczął: "A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, a w ogrodzie nowy grób, w którym jeszcze nie był człowiek złożony. Tam złożono Jezusa".