Grobowiec sprzed 5000 lat. Pochówek wśród 270 tys. białych koralików

Uważamy, że paciorki tworzyły ceremonialne stroje noszone przez te kobiety, które były bardzo ważne społecznie lub religijnie, podczas wyjątkowych okazji lub ceremonii. Te stroje musiały być naprawdę ciężkie. To nie było coś, co nosiło się na co dzień

wyjaśnia Leonardo García Sanjuán, główny autor badania i profesor prehistorii na Uniwersytecie w Sewilli.