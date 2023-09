Zapach wymarłego świata

Naukowcy zastosowali trzy odmiany technik chromatograficznych i spektrometrii mas. Działają one na zasadzie rozkładu próbek na pojedyncze cząstki. Poszczególne cząstki zostały porównane ze znanymi materiałami referencyjnymi, co pozwoliło zidentyfikować poszczególne składniki starożytnego balsamu.

Znalezione w grobowcu Senetnay słoje nazywane są wazami bądź urnami kanopskimi. Wykonywane były zazwyczaj z gliny bądź wapienia i służyły do przechowywania wnętrzności wyjętych podczas procesu mumifikacji. Jednak w słoikach Senetnay znaleziono jedynie słabe pozostałości po jej wnętrznościach.

Skład starożytnych balsamów

Analiza wykazała, że te konkretne balsamy stosowane do konserwacji narządów Senetnay zawierały mieszankę wosku pszczelego, oleju roślinnego, tłuszczów, bitumu, niezidentyfikowanej substancji balsamicznej i żywic z drzew z rodziny sosnowatych.

Jedną z substancji, która początkowo została jedynie przypisana do określonej grupy, udało się zawęzić. Jest to żywica damara lub żywica drzewa pistacjowego.

Wyniki są o tyle ekscytujące, że jest to pierwszy raz, kiedy udało się zidentyfikować jedne z najbogatszych i najbardziej złożonych balsamów w tak wczesnym okresie. Wraz z tym stało się jasne, że do ich przygotowania potrzeba wiele wysiłku. Co za tym idzie, Senetnay była bardzo ważną postacią w swoich czasach.