Krzywa, ale bezpieczna

Najbardziej rozpoznawalnym obiektem we włoskim kompleksie katedralnym Opera della Primaziale Pisana jest niewątpliwie Krzywa Wieża. To, co sprawiło, że stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków na świecie, stanowiło jednocześnie dla niej śmiertelne zagrożenie. Wieża nie poddaje się i dumnie reprezentuje architekturę stylu romańskiego, a w prezencie od swoich opiekunów dostała gwarancję bezpieczeństwa.

Wieża w Pizie była blisko zawalenia się w latach 90. gdy jej kąt przechylenia wyniósł 4,5 stopnia. Obawy o stabilność zabytku wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO zmobilizowały władze do podjęcia radykalnych kroków w celu uchronienia wieży przed upadkiem. Prace nad stabilizacją trwały osiem lat od 1993 roku. Udało się zapobiec katastrofie, jednak w dalszym ciągu zabytek nie osiągnął stabilności. Obecnie największe zagrożenie dla niej stanowią trzęsienia ziemi.

