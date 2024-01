Kuba, pełen wrażliwości historycznej, zdecydował się przekazać te cenne dokumenty do naszego Muzeum, gdzie znajdą swoje odpowiednie miejsce. (...) Gratulujemy również Pani Małgorzacie Drozd, za wspaniałe prowadzenie lekcji historii, które zainspirowały go do tego fascynującego projektu badawczego

podsumowało Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał.