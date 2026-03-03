Spis treści: Misteria Eleuzyjskie. Największa tajemnica starożytnej Grecji? Kykeon mógł być ze sporyszu. Naukowcy zreplikowali sposób ekstrakcji Sekretny rytuał takim pozostał. Wtajemniczeni zachowali milczenie

Misteria Eleuzyjskie. Największa tajemnica starożytnej Grecji?

Misteria Eleuzyjskie to jedna z największych tajemnic leżących u źródeł naszej cywilizacji. Były to obrzędy duchowe odprawiane w starożytnej Grecji przez 2000 lat (od około XV wieku p.n.e. do 391 r. n.e.), podczas których inicjowani przechodzili szereg rytuałów zakończonych wtajemniczeniem w sanktuarium (Telesterionie). Kult wiązał się z Demeter, Persefoną i Dionizosem.

Udział w misterium był dostępny dla każdego mówiącego po grecku niezależnie od statusu materialnego i płci. Wstęp mieli nawet niewolnicy. Warunkiem była czystość rytualna (zakaz wstępu mieli mordercy). Świadczy to o niebywałej inkluzywności. Z jakiegoś jednak powodu informacji o tej tradycji na próżno szukać w szkolnych podręcznikach do historii.

Historycy szacują, że przez dwa tysiąclecia przez rytuał mogły przejść dziesiątki, a nawet setki tysięcy ludzi. Wiadomo, że inicjację przeszły największe postaci, które ukształtowały cywilizację grecką, a tym samym i europejską, w tym Platon, Arystoteles, Cyceron, Eurypides, Sofokles, a także cesarze Marek Aureliusz, Julian Apostata i Hadrian. Jest praktycznie pewne, że wszyscy oni przeszli inicjację psychodeliczną i doświadczyli wizji, które wespół z odgrywanymi mitycznymi scenkami mogły wtajemniczać adeptów w jakąś prawdę o świecie.

Tradycję tę zażegnała dopiero chrystianizacja, która stawiała na doświadczenie zapośredniczone przez osobę kapłana. Tym sposobem psychodeliki zniknęły z europejskiego mainstreamu na ponad 1500 lat, a główną substancją zmieniającą świadomość zajął alkohol, działający w zasadzie antypsychodelicznie.

Wiadomo o tym, że uczestnicy spożywali psychoaktywny napój kykeon, którego receptura pozostała tajemnicą. Historycy, etnopsychofarmakolodzy i etnobotanicy do dziś starają się ustalić, czym był ów wywar o równie wielkim statusie i mocy kulturotwórczej, co wedyjska soma. Niedawno ukazało się badanie, które weryfikuje popularną hipotezę na ten temat.

Kykeon mógł być ze sporyszu. Naukowcy zreplikowali sposób ekstrakcji

Kykeon, czyli święty napój spożywany podczas Misteriów Eleuzyjskich, to jedna z największych zagadek antycznego świata. Z przekazów historycznych wiadomo, że eliksir wywoływał u inicjowanych wizje, więc musiał zawierać substancje psychoaktywne dostępne starożytnym Grekom, najpewniej lokalnego pochodzenia. Od lat 70. XX w. eksperci spekulowali, że uczestnicy rytuałów mogli doświadczać wizji wywołanych substancjami psychodelicznymi pochodzącymi z buławinki czerwonej (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.), której formą przetrwalnikową jest sporysz. Głównym kontrargumentem pozostawała jednak wysoka toksyczność tego grzyba.

Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie "Scientific Reports" należącym do portfolio "Nature" dostarcza jednak dowodów na to, że starożytni kapłani mogli posiadać wiedzę chemiczną pozwalającą na oddzielenie właściwości halucynogennych od zabójczych toksyn. Greccy i hiszpańscy badacze pod kierownictwem Evangelosa Dadiotisa z Uniwersytetu Ateńskiego przeprowadzili eksperymenty, wykorzystując wyłącznie technologie dostępne w starożytnej Grecji około 3000 lat temu.

Metaneira ofiarowuje Persefonie pszenicę. To częsty motyw misteriów. Sporysz atakuje właśnie to zboże Carole Raddato (CC BY-SA 2.0), Bibi Saint-Pol (domena publiczna) Wikimedia Commons

Kluczowy dla tego procesu okazał się ług, czyli alkaliczny roztwór wytwarzany z popiołu drzewnego i wody. Badacze wykazali, że poddanie sproszkowanego sporyszu działaniu ługu powoduje rozkład niebezpiecznych białek odpowiedzialnych za ergotyzm (chorobę objawiającą się konwulsjami i gangreną) przy jednoczesnym zachowaniu amidu kwasu lizergowego (LSA). Substancja ta, choć słabsza od swojego nowoczesnego krewnego LSD, posiada silne właściwości psychoaktywne. Warto bowiem przypomnieć, że słynny XX-wieczny "kwas" jest substancją półsyntetyczną, której podstawę stanowi kwas lizergowy pozyskiwany właśnie ze sporyszu.

Podobnie jak w latach 30. szwajcarski chemik Albert Hofmann odkrył właściwości psychoaktywne sporyszu i z jego substancji zsyntetyzował LSD-25, tak kilka tysięcy lat temu, przy użyciu dostępnych wówczas technik, antyczni szamani również mogli oczyścić grzyba ze zbędnych dodatków. Wszak podobnie postępowali syberyjscy szamani z muchomorem czerwonym, a mieszkańcy dżungli amazońskiej spośród tysięcy gatunków roślin naleźli dwie, które dopiero w połączeniu jako ayahuasca mogą sprowadzać na człowieka wielogodzinne wizje.

Sekretny rytuał takim pozostał. Wtajemniczeni zachowali milczenie

Współcześni naukowcy przeprowadzili analizy chemiczne za pomocą zaawansowanych technik. "Sproszkowane sklerocjum ogrzewano w roztworze ługu i wody destylowanej. Próbki pobrane po ekstrakcji ciecz-ciecz były analizowane metodami 1H-NMR i UHPLC/Q-TOF-HRMS. Widma 1H NMR wykazały konwersję toksycznych ergopeptydów, obecnych w próbkach kontrolnych, ale nieobecnych w we wszystkich reakcjach w 5% w/v sporyszu traktowanym ługiem o pH 12,5, gdzie pojawiły się charakterystyczne piki dla amidu kwasu lizergowego (LSA; erginy) i amidu kwasu izolizergowego (izo-LSA; izoerginy; ergininy)" - wyjaśniają autorzy badania.

Konwersję potwierdziła również analiza ilościowa UHPLC/Q-TOF-HRMS. Po 120 minutach przeprowadzania wspomnianej reakcji uzyskano 0,54 mg LSA i 0,48 mg izo-LSA na 1 g sporyszu. Stanowi to ostateczny dowód, że stworzenie bezpiecznego, a zarazem sprowadzającego wizje psychodeliczne eliksiru było technicznie możliwe przy użyciu prymitywnych metod dostępnych starożytnym Grekom. Naukowcy sugerują również, że gorzki smak ekstraktu mógł być maskowany przez dodawanie do kykeonu aromatycznych ziół, takich jak mięta polej (Mentha pulegium).

I choć wszystko to było prawdopodobne i technicznie możliwe, to nie jest to równoznaczne z dowodem historycznym. Znaleziska archeologiczne, takie jak ślady substancji psychoaktywnych w osadzie nazębnym czy na ceramicznych naczyniach ze stanowisk eleuzyjskich w Hiszpanii, wspierają tę hipotezę, jednak wciąż brakuje bezpośrednich tekstów potwierdzających stosowanie tej konkretnej procedury chemicznej przez kapłanki Demeter i Persefony.

Misteria Eleuzyjskie, w których uczestniczyli czołowi greccy filozofowie, a nawet rzymscy cesarze, opierały się na ścisłej tajemnicy, co sprawia, że pełna rekonstrukcja obrzędów może okazać się potencjalnie niemożliwa. Wydaje się jednak niemal pewne, że Grecy mieli swój bliski odpowiednik LSD i korzystali z niego na potęgę już tysiące lat temu. Więcej na ten temat można przeczytać w książce R.G. Wassona, A. Hoffmanna i C.A.P. Rucka, Droga do Eleusis. Misteria psychodeliczne, wydanej po polsku w 2022 r.

Źródło: Antonopoulos, R. K., Dadiotis, E., Ioannidis, K., Cheilari, A., Mitsis, V., Garcia-Campaña, A. M., Gámiz-Gracia, L., Hernández-Mesa, M., Narváez, A., Hoffman, M. A., Ruck, C. a. P., Gonou-Zagou, Z., Aligiannis, N., & Magiatis, P. (2026). Investigating the psychedelic hypothesis of kykeon, the sacred elixir of the Eleusinian Mysteries. Scientific Reports. https://doi.org/10.1038/s41598-026-39568-3

